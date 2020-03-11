İstanbul’da Caz başlıyor
İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 27. İstanbul Caz Festivali’nin biletleri, 14 Mart Cumartesi’den itibaren satışa çıkıyor.
27. İstanbul Caz Festivali, 27 Haziran-14 Temmuz arasında yıldız isimlerden yeni keşiflere 250’den fazla yerli ve yabancı sanatçıyı İstanbul’un 25 mekânında ağırlayacak.
Festival programı şu şekilde:
7 Temmuz Salı 21.30, Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
Gregory Porter
22 Temmuz Çarşamba 20.00, Volkswagen Arena
FOALS
14 Temmuz Salı 21.00, Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
Joshua Redman – Brad Mehldau – Christian McBride - Brian Blade
A MoodSwing Reunion
27 Haziran Cumartesi 18.00, Fenerbahçe Parkı
28 Haziran Pazar 18.00, Bebek Parkı, Beşiktaş
4 Temmuz Cumartesi 18.00, Beylikdüzü Yaşam Vadisi
5 Temmuz Pazar 18.00, Halıcıoğlu Parkı
Parklarda Caz
29 Haziran Pazartesi 21.00, Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi
Festival Ödül Gecesi // Bilal Karaman’s MANOUCHE A LA TURCA
30 Haziran Salı 21.00, Sultan Park – Swissôtel The Bosphorus
TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası ve Ece Göksu, Eda And, Selen Gülün, Sibel Köse
1 Temmuz Çarşamba 20.00, Sultan Park – Swissôtel The Bosphorus
FRESU - GALLIANO - LUNDGREN - Mare Nostrum / Coşku Turhan Quartet
1 Temmuz Çarşamba 21.00, Şişhane:
Baba Zula, Ayyuka, Elektro Hafız ve çeşitli sanatçılar
2 Temmuz Perşembe 19.30, Kadıköy Moda:
Can Güngör, Sandman Project, Make Mama Proud ve çeşitli sanatçılar
Kardeş Türküler ve konuklar Elina Duni & Harris Lambrakis
3 Temmuz Cuma 21.00, UNIQ Hall
4 Temmuz Cumartesi 16.30, Beykoz Kundura
Kutiman Orchestra // Emma-Jean Thackray // Seda Erciyes & JmH
6 Temmuz Pazartesi 21.00, Venedik Sarayı Bahçesi
Enrico Pieranunzi Trio ‘Fellini Jazz’ // Jülide Özçelik
7 Temmuz Salı 19.00, Cemal Reşit Rey Konser Salonu
Matthew Halsall & The Gondwana Orchestra
Aura: Musing Orkestrası (Yöneten: Şevket Akıncı)
8 Temmuz Çarşamba 20.00, Arter
Barbaros Erköse Gecesi
10 Temmuz Cuma 22.00, Orni
12 Temmuz Pazar 21.00, Arkeoloji Müzesi Bahçesi
John Pizzarelli Trio
12 Temmuz Pazar 10.30, Feriye
Çocukça Bir Gün
13 Temmuz Pazartesi 21.00, The Marmara Esma Sultan Yalısı
Monsieur Periné
Vitrin: Türkiye Güncel Müzik Buluşması 1- 4 Temmuz
Vitrin kapsamında gerçekleşecek konserler:
1 Temmuz – Coşku Turhan Quartet
1 Temmuz – Gece Gezmesi Şişhane
2 Temmuz – Gece Gezmesi Kadıköy
3 Temmuz – Kardeş Türküler ve konuklar Elina Duni & Harris Lambrakis
4 Temmuz – SEDA ERCİYES & JmH
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle