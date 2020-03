İstanbul’da Caz başlıyor

27. İstanbul Caz Festivali, 27 Haziran-14 Temmuz arasında yıldız isimlerden yeni keşiflere 250’den fazla yerli ve yabancı sanatçıyı İstanbul’un 25 mekânında ağırlayacak.

Festival programı şu şekilde:

7 Temmuz Salı 21.30, Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Gregory Porter

22 Temmuz Çarşamba 20.00, Volkswagen Arena

FOALS

14 Temmuz Salı 21.00, Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Joshua Redman – Brad Mehldau – Christian McBride - Brian Blade

A MoodSwing Reunion

27 Haziran Cumartesi 18.00, Fenerbahçe Parkı

28 Haziran Pazar 18.00, Bebek Parkı, Beşiktaş

4 Temmuz Cumartesi 18.00, Beylikdüzü Yaşam Vadisi

5 Temmuz Pazar 18.00, Halıcıoğlu Parkı

Parklarda Caz

29 Haziran Pazartesi 21.00, Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi

Festival Ödül Gecesi // Bilal Karaman’s MANOUCHE A LA TURCA

30 Haziran Salı 21.00, Sultan Park – Swissôtel The Bosphorus

TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası ve Ece Göksu, Eda And, Selen Gülün, Sibel Köse

1 Temmuz Çarşamba 20.00, Sultan Park – Swissôtel The Bosphorus

FRESU - GALLIANO - LUNDGREN - Mare Nostrum / Coşku Turhan Quartet

1 Temmuz Çarşamba 21.00, Şişhane:

Baba Zula, Ayyuka, Elektro Hafız ve çeşitli sanatçılar

2 Temmuz Perşembe 19.30, Kadıköy Moda:

Can Güngör, Sandman Project, Make Mama Proud ve çeşitli sanatçılar

Kardeş Türküler ve konuklar Elina Duni & Harris Lambrakis

3 Temmuz Cuma 21.00, UNIQ Hall

4 Temmuz Cumartesi 16.30, Beykoz Kundura

Kutiman Orchestra // Emma-Jean Thackray // Seda Erciyes & JmH

6 Temmuz Pazartesi 21.00, Venedik Sarayı Bahçesi

Enrico Pieranunzi Trio ‘Fellini Jazz’ // Jülide Özçelik

7 Temmuz Salı 19.00, Cemal Reşit Rey Konser Salonu

Matthew Halsall & The Gondwana Orchestra

Aura: Musing Orkestrası (Yöneten: Şevket Akıncı)

8 Temmuz Çarşamba 20.00, Arter

Barbaros Erköse Gecesi

10 Temmuz Cuma 22.00, Orni

12 Temmuz Pazar 21.00, Arkeoloji Müzesi Bahçesi

John Pizzarelli Trio

12 Temmuz Pazar 10.30, Feriye

Çocukça Bir Gün

13 Temmuz Pazartesi 21.00, The Marmara Esma Sultan Yalısı

Monsieur Periné

Vitrin: Türkiye Güncel Müzik Buluşması 1- 4 Temmuz

Vitrin kapsamında gerçekleşecek konserler:

1 Temmuz – Coşku Turhan Quartet

1 Temmuz – Gece Gezmesi Şişhane

2 Temmuz – Gece Gezmesi Kadıköy

3 Temmuz – Kardeş Türküler ve konuklar Elina Duni & Harris Lambrakis

4 Temmuz – SEDA ERCİYES & JmH