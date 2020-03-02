MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberlerİstanbul Modern’de Kadınlar Günü
GeriKitap Sanat İstanbul Modern’de Kadınlar Günü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
Haber Giriş: 02.03.2020 - 15:15,Son Güncelleme:/

İstanbul Modern’de Kadınlar Günü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul Modern’de Kadınlar Günü
Abone Olgoogle-news

İstanbul Modern, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde tüm kadınlara sanat dolu bir gün hediye ediyor.

İstanbul Modern’de kadın sanatseverlere özel hazırlanan atölye çalışmasında katılımcılar, cansız mankenler üzerinde kumaş ve karton gibi çeşitli malzemeler kullanarak hayali bir figürün yaşam öyküsünü oluşturuyor. Atölye çalışması sanat üretiminde kişisel ifadenin önemini keşfetmeye, duygu ve düşünceleri görsel olarak ifade etmeye odaklanıyor. Rehberli tur ise ‘Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar’ ile ‘Lütfi Özkök: Portreler’ sergilerindeki modern ve çağdaş sanatın kadın temsilcilerinin çalışmalarına yoğunlaşıyor.
İstanbul Modern’de tüm kadın ziyaretçilere müze girişi, atölye çalışması, rehberli tur ve film gösterimi ücretsiz olurken İstanbul Modern Mağaza’da alışveriş yapan tüm kadınlara poster hediye ediliyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle