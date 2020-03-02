İstanbul Modern’de Kadınlar Günü

İstanbul Modern’de kadın sanatseverlere özel hazırlanan atölye çalışmasında katılımcılar, cansız mankenler üzerinde kumaş ve karton gibi çeşitli malzemeler kullanarak hayali bir figürün yaşam öyküsünü oluşturuyor. Atölye çalışması sanat üretiminde kişisel ifadenin önemini keşfetmeye, duygu ve düşünceleri görsel olarak ifade etmeye odaklanıyor. Rehberli tur ise ‘Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar’ ile ‘Lütfi Özkök: Portreler’ sergilerindeki modern ve çağdaş sanatın kadın temsilcilerinin çalışmalarına yoğunlaşıyor.

İstanbul Modern’de tüm kadın ziyaretçilere müze girişi, atölye çalışması, rehberli tur ve film gösterimi ücretsiz olurken İstanbul Modern Mağaza’da alışveriş yapan tüm kadınlara poster hediye ediliyor.