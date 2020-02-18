İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden ‘Ulusal Çocuk Besteciler’

Müzik türü kısıtlaması olmayan yarışmaya, sadece İstanbullu çocuklar değil, Türkiye’nin her yerinden çocuklar katılabilecek. Yarışmada 2005-2013 yılları arasında doğan çocuklar için, 7-9 yaş, 10-12 yaş ve 13-15 yaş olmak üzere 3 farklı yaş kategorisi bulunuyor.

Başvuru süresi 30 Mart 2020 tarihinde sona erecek olan yarışmanın sonuçları 17 Nisan’da düzenlenecek olan ödül töreniyle açıklanacak.

Yarışmanın jüri üyeleri; keman virtüözü Cihat Aşkın, besteci Turgay Erdener, çellist Ozan Evrim Tunca, kemençe sanatçısı Derya Türkan, piyanist ve orkestra Şefi İbrahim Yazıcı, besteci Çiğdem Erden’den oluşuyor.