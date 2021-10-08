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İskenderun’un 100 yılı tuvalde

#Zahit Büyükişliyen#İskenderun 2021#Alexandrette 1921
İskenderun’un 100 yılı tuvalde

Ressam Zahit Büyükişliyen, F Sanat Galerisi’nde açtığı ‘Alexandrette 1921-İskenderun 2021’ başlıklı yeni sergisinde İskenderun’un küçük bir sahil kasabası oluşu ile sanayileşmesini renklerle veriyor. Akdeniz sıcağını hissediyorsunuz, tabii sanayiyle birlikte artan hava kirliliğini de...

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Kültürlerin kavşağı, medeniyetlerin beşiği olan yerleşimler her zaman ilgi odağıdır ve orada bulunmak, yaşamak büyük bir hedeftir. Adını Büyük İskender’den alan İskenderun gibi...
Yaşamını eğitime ve sanata adamış Zahit Büyükişliyen, sadece bir ressam, akademisyen değil, resmine hak ve özgürlükleri de yansıtmayı başaran bir hak savunucusu aynı zamanda. Her yıl bir tema işlediği sergilerinin odağında bu kez İskenderun var. F Sanat Galerisi’nde açtığı ‘Alexandrette 1921-İskenderun 2021’ başlıklı sergide Küçük İskenderiye olduğu dönemden Alexandrette olduğu yıllara, oradan da sanayinin merkezi oluşuna kadarki süreci tuvallerine yansıtmış Zahit Büyükişliyen. Kimilerinin sayfalarca anlatmak (benim gibi) ihtiyacı duyduğu belirleyici hususları, bir tuvalde yansıtmayı başarıyor.
Soyut çalışmayı seven Büyükişliyen, bu kez renklerin ayırt edici özelliğini öne çıkarıyor. İskenderun’un küçük bir sahil kasabası oluşu ile sanayileşmesini renklerle veriyor. Akdeniz sıcağını hissediyorsunuz, tabii sanayiyle birlikte artan hava kirliliğini de... Detaylara dalarsanız o güzelim tarihi dokunun bozulduğunu, beton yığını bir yerleşime dönüştüğünü görünce haklı olarak üzülüyorsunuz da. Kenti çevreleyen tepelerin çıplaklığı giderek büyüyen beton kentin karmaşasında sakinliğin izdüşümü belki de.
Serginin sunuş yazısında “Maceramıza ruhumuz, tutkularımız, özlemlerimiz, renk ve biçim kazandırır. Geçmişimizi asıl ortaya koyduklarımızın üzerine düşen aydınlık görünür kılar ve yaşamın anlamı ya da anlamsızlığı o yaşamın ulaştığı sonuçtan gelir” cümlesi Zahit Büyükişliyen’in duygularının da yukarıda anlattıklarımla ne denli uyum içinde olduğunun göstergesi sanırım.
İşin aslı... Yaşamsal önem taşıyan, öğrenmenin tüm alanlarına zengin yaratıcı değerleriyle farklı dokunuşlar katan sanat; gelişmede, öğrenmede ve büyümede en etkin araçlardan biri. Zahit Büyükişliyen sanatıyla insanlar üzerindeki öğrenme deneyimini alabildiğine etkiliyor.
Zahit Büyükişliyen’in resimlerini böyle bir ekran aracılığıyla değil, gerçek renkleriyle, o heyecanı içinizde duyarak, o mutluluğu büyüterek ancak sergide görebilirsiniz. Biz, sadece size rehberlik yapıyoruz. Bana kalırsa, sergiyi gezin, sonra inanıyorum ki yine yeniden gezmek isteyecek, farklı ayrıntılar görüp bambaşka duygular yakalayacaksınız. Hem değil mi ki, resim aynı duvarda olsa bile sizin içinde bulunduğunuz ruh haliyle de doğru orantılı, gün içinde değişen ışıkla yepyeni umutlar aşılar.

Zahit Büyükişliyen’in ‘Alexandrette 1921-İskenderun 2021’ başlıklı sergisi 13 Ekim’e kadar Nişantaşı Akkavak Sokak No: 38/2’deki F Sanat Galerisi’nde.

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#Zahit Büyükişliyen#İskenderun 2021#Alexandrette 1921