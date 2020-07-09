İnsanlığın ‘7 Yüz’ü sinemaya taşınıyor

Seyirciyle BluTV’de buluşan, yedi bölümden oluşan yerli dizi ‘7YÜZ’ün yeni hikâyesi ‘İnsanlar İkiye Ayrılır’ sinema filmi olarak vizyona hazırlanıyor. Tunç Şahin’in yazıp yönettiği ‘İnsanlar İkiye Ayrılır’da başrolleri Burcu Biricik, Pınar Deniz ve Aras Aydın paylaşıyor. Setten ilk karelerin yayınlandığı filmin yapımcılığını ise BluTV ile Bir Film üstleniyor.





Bankaların çeşitli sebeplerden peşine düşemedikleri borçları satın alıp, her ne pahasına olursa olsun tahsil etmeyi kendine misyon edinmiş bir şirkette çalışan Duygu ve Bahadır’ın yollarının Ceren’le kesişmesiyle değişen hikâyelerini anlatan film, sert bir sistem eleştirisi. Blu TV’nin yapımcılığını üstlendiği ilk sinema filmi olan ‘İnsanlar İkiye Ayrılır: Bir 7YÜZ Hikayesi’nin önümüzdeki kış vizyonda olması planlanıyor. Filmin oyuncuları arasında Erdem Akakçe, Nezaket Erden, Gökay Müftüoğlu ve Sabahattin Yakut yer alıyor.