İdil Biret, Beethoven’ın 250. yaşını kutluyor

Ludwig van Beethoven’ın 250. doğum yılı; devlet sanatçısı şef Prof. Rengim Gökmen yönetiminde, piyanist İdil Biret’in solistliğinde ve Avrasya Filarmoni Orkestrası eşliğinde Zorlu PSM - BKM iş birliğiyle 11 Mart gecesi Turkcell Sahnesi’nde özel bir konserle kutlanacak.

Zorlu PSM’nin Beethoven’a saygı duruşunda bulunduğu bu konserde, İmparator Konçertosu olarak da anılan, bestecinin son piyano konçertosu 5. Piyano Konçertosu icra edilecek. Programda bestecinin klasikleşmiş 7. Senfonisi ve Leonare Uvertürü No.3 de sahnede hayat bulacak.