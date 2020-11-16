Hem sahnede hem dijitalde

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 24. İstanbul Tiyatro Festivali, cumartesi akşamı Yapı Kredi Bomontiada’da gerçekleşen açılış gösterisi Diagonale Ascendante ile başladı. Fransız topluluk Retouramont tarafından Fabrice Guillot koreografisiyle hayata geçirilen projede dansçılar Nathalie Tedesco ve Fanny Gombert’in bedenin sınırlarını ve enerjisini sorgulayan ikili performansı, ücretsiz olarak izleyicilerle buluştu. 1 Aralık’a kadar hem sahnelerde hem de çevrimiçi platformda sürecek 24. İstanbul Tiyatro Festivali’nin Açılış Töreni ise pandemi sebebiyle çevrimiçi online.iksv.org adresinde gerçekleşti. İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı yaptığı açılış konuşmasında, “Mart ayından bu yana, en zor zamanlarda bile kültür ve sanata ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu hatırladık. Sergilerin, tiyatro, sinema, klasik ve güncel müzik etkinliklerinin, insanlık için düşünsel ve duygusal açıdan vazgeçilmez olduğunu gördük. Kâr amacı gütmeyen bir kültür kurumu olan İKSV bu dönemde de sürdürdü” dedi.

Açılış Töreni, 24. İstanbul Tiyatro Festivali’nin bu yılki Onur Ödülleri’nin sahipleri; Belçikalı yönetmen Ivo van Hove, dansçı, koreograf Geyvan McMillen ve yönetmen Işıl Kasapoğlu’nun mesajlarının ardından sona erdi.

TROYA MÜZESİ’NE 1 MİLYON SANAL ZİYARETÇİ

Çanakkale'de 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti girişinde bulunan Troya Müzesi, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ederken sanal ortamda da sanatseverlere kapılarını açıyor. Merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırlarında yer alan, 3 bin metrekarelik sergi salonları dahil 12 bin 750 metrekare kapalı alandan oluşan Troya Müzesi’ni, 2019 yılı haziran, temmuz, ağustos, eylül ve ekimi kapsayan 5 aylık dönemde 59 bin 294 kişi ziyaret etti. Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede görülmeye başlamasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Troya Müzesi’nin çevrimiçi gezilebilmesi için oluşturulan sanal müze ise 1 milyon ziyaretçi sayısını yakaladı. Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, “Türkiye'de pandemi görüldükten 10 gün sonra Troya Sanal Müzesi açıldı” dedi