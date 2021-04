Mogwai, 25’inci yılını ‘As The Love Continues’ albümü ile kutluyor. Albüm yayımlandığı ilk hafta İngiltere listelerine bir numaradan giriş yaptı. Bu, grubun tarihinde bir ilkti... The Cure’dan Robert Smith ve Elijah Wood gibi isimler sosyal medya hesaplarından albümün plağını paylaşınca Amerika listelerinde ilk 10’da yerini aldı.

‘As The Love Continues’, grubun bilindik karanlık müziğinden uzak bir albüm. O yüzden belki de sadık hayranları tarafından ilk dinleyişte pek de sevilmedi. Dinleyicinin dışardaki ambulans seslerinden kaçmasını sağlayacak, eskisine nazaran daha pozitif bir albüm yaptıklarını verdikleri röportajlarda belirttiler.

Albüm, ‘To The Bin My Friend, Tonight We Vacate Earth’ gibi vurucu isme sahip bir şarkıyla açılıyor. Yaptıkları müziğin mottosuna uygun dramatik fakat sade bir düzenlemeye sahip bir şarkı. ‘Ritchie Sacramento’ ise grubun 25 yıllık kariyerlerindeki nadir vokalli parçalarından biri. Aynı zamanda da tüm albümün DNA’sından ayrı, indie pop formuna sahip. Grubun lideri Stuart Braithwaite de “Kayıttaki tek geleneksel pop şarkısı. Genelde soyut müzik yapmayı sevsek de arada böyle istisnalar olabiliyor” diyor. Şarkının ortaya çıkmasını sağlayansa hayatını kaybeden Silver Jews üyesi Dave Berman’ın Bob Nastanovich’le yaşadığı bir anı oluyor.

Hemen ardından gelen ‘Drive The Nail’, Mogwai’ın sadık dinleyicisini sevindirecek karanlığa sahip. Yumuşak gitarla başlayan şarkı kaya gibi sert davulların içine dahil olmasıyla bir anda hızlanıyor. ‘Fuck Off Money’nin girişi adeta bir Daft Punk şarkısıymış gibi... Atmosferik bir ruh haliyse sanki uzayda geçen bir filmin soundtrack’i olmasını da sağlıyor.

‘Ceiling Granny’ ise grungy gitarlar ve ağır davullarla harmanlanıyor. Hatta bu şarkının kaydında Braithwaite’in parmağı kayıyor ve yanlış notaya basıyor. Bu ses onların çok hoşuna gittiğ için bırakıyorlar; hataların cezbedici güzelliği...

‘Pat Stains’ da lo-fi bir melankolinin içine dinleyicisini sürüklüyor. Parça ikinci bölümünde ise adeta büyüyor ve kocaman bir dalga gibi sizi içine çekiyor.

Stuart Braithwaite, albüme dair bir röportajında “Rock müzik yapmak eğlencelidir fakat dağınıklığı da ister. Kayıtların çoğu 2-3 günde yapıldı ve şarkılarda kesinlikle milyonlarca hata var. O hatalı küçük gürültüler, bu albümü yapanlar” diyor. 10 şarkılık albüm ‘It’s What I Want To Do, Mum’la son bulurken, duygulardan duygulara sürüklenen upuzun bir maraton aşmışsınız gibi hissediyorsunuz. Mogwai, dinleyicisine duygu olarak aynı kalmadıklarını, 25 yılın ardından yüzlerinin artık aydınlığa da baktığını kanıtlar gibi...