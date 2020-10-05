‘Günün sonunda’ doğayı yeniden düşünmeye davet

Eskişehir’de bulunan Odunpazarı Modern Müze (OMM) yeni sezonu ‘Günün Sonunda’ adlı karma sergiyle karşılıyor. 2 Ekim Cuma günü ziyarete açılan sergide Adnan Varınca, Ahmet Doğu İpek, Ali İbrahim Öcal, Ali Kazma, Alper Aydın, Andreas Gurksy, Aras Seddigh, Aylin Zaptçıoğlu, Azade Köker, Bashir Borlakov, Burcu Perçin, Burcu Yağcıoğlu, Canan Tolon, Ekin Saçlıoğlu, Elmas Deniz, Emin Altan, Emin Mete Erdoğan, Fırat Engin, Guido Casaretto, Hale Tenger, İrem Tok, João Vilhena, Kerem Ozan Bayraktar, Lara Ögel, Marc Quinn, Murat Akagündüz, Mustafa Hulusi, Nazan Azeri, Osman Dinç, Pınar Yoldaş, Seon Ghi Bahk, Sergen Şehitoğlu, Serkan Demir, Stephan Kaluza, TUNCA ve Yaşam Şaşmazer dahil olmak üzere 36 sanatçının 40’ı aşkın eseri yer alıyor.







‘DÜNYAYA ORMAN DENİR’

‘Günün Sonunda’ içinden geçtiğimiz pandemi döneminde, insanlığın Sanayi Devrimi’nden bu yana doğaya verdiği zararın ve ekolojik dengenin bozulmasının sonuçlarıyla yüzleşmeye başladığına dikkat çekiyor. Küresel iklim değişikliği kaynaklı doğal felaketler, henüz yalnızca başlangıcını deneyimlediğimiz büyük bir göç dalgası ve günümüzün sorunlarına çare üretemeyen sistemleri insanlığa hatırlatan pandemi, herkesin bu konular üzerine yüksek sesle düşünmesine sebep oldu. Bu düşünme sürecinden ilham alan sergi şu soruyu soruyor: İnsanın uzun süre merkezine kendisini koyarak bir çeşit sahiplik iddiasında bulunduğu yerküre, ‘biz’ olmadan yaşamaya devam edebilir. Peki türümüz bu bilgiyi özümseyerek doğanın içinde var olmanın daha saygılı yollarını arayacak mı?

‘Günün Sonunda’ bu sorgulama halinin yankılarını taşıyan, sömürü ve ortak yaşam; göç ve istila, yapıbozum ve hafızayla anıtlaştırma arasındaki nüansları kayıt altına alan çalışmalardan oluşuyor. Aynı zamanda Ursula Le Guin’in ilk defa 1972’de yayınlanan ‘Dünyaya Orman Denir’ öyküsünden yola çıkan seçki, Le Guin’in eserinde ‘Arz’ ismiyle anılan, kaynakları sonuna kadar kullanılmış beton gezegenin bir benzerine dönüşen, içinde yaşadığımız dünyada kökleniyor. Abartılı tüketim ve üretim, doğanın insan için bir meta veya ‘arka plan’ olabileceği yanılgısı, bir sonraki yüzyıla damgasını vuracak zorunlu göç gibi konulara mercek tutan eserler, izleyiciyi doğayla kendi ilişkisi üzerine yeniden düşünmeye davet ediyor.

OMM Sergiler Direktörü Zeynep Birced ‘Günün Sonunda’yı “Serginin değindiği konular geçmiş, günümüz ve geleceğe dair bir araştırma niteliğinde, cevap ya da çözüm sunmak gibi bir iddiada bulunmak yerine bir takım sorulara yönelirken izleyicisini bu sorular üzerine daha derinlikli düşünmeye davet ediyor. Sanatın, bu bağlamda salt bir çözüm önerisi sunmaktan ziyade, farkındalık ve şuur oluşturmak amacına hizmet eden bir mecra olduğunu düşünüyorum. Sergideki eserlerin ele aldığı konular biyolojik ve ekolojik metotlardan, sorunsalın toplumsal ve sosyal yönlerine uzanan perspektiflerden oluşuyor. Bu da, sergilenen eserlerde kullanılan malzemelerle ve kavramsal çerçevelerdeki çeşitlilikle destekleniyor” sözleriyle yorumluyor.







HER YAŞA GÖRE ATÖLYE...

Serginin sanatçılarıyla; sergideki eserleri, üretim pratikleri, gezegenin geldiği nokta ve geleceğine dair konuşmaların yer aldığı OMM Podcast serisi Spotify’da sergi süresince yayınlanacak. Konukları arasında Alper Aydın, Elmas Deniz, Fırat Engin, Hale Tenger, Kerem Ozan Bayraktar, Lara Ögel ve Murat Akagündüz’ün yer aldığı OMM Podcast, sergi ziyaretçilerine sanatçıları ve eserlerini daha yakından tanıma fırsatı sunarken müzeyi ziyaret edemeyen sanatseverlere sergiye dair bir bakış açısı sunuyor.

Ayrıca OMM Eğitim Programı kapsamında sergiye paralel olarak kurgulanan eğitim programları dahilinde farklı yaş grupları için, odağına çevresel sorunları ve sürdürülebilirliği alan atölyeler gerçekleştirilecek. 4-6, 7-10, 11-14 ve 14-17 yaş grubu için ekosistemin nasıl işlediğini anlatan ve doğayı korumak için yapılabilecekleri keşfetme amacı taşıyan atölyeler arasında Benim Dünyam, Neslim Tükenmeden, Doğa Dostu Oyuncak, Gezegene Notum Var, Dünyayı Soğutuyoruz gibi başlıklar bulunuyor. 11-14 yaş grubu için ise gezegenin geleceğine dair farkındalık oluşturmayı hedefleyen Ekolojik Mimari ve OMM, İz Bırakmadan adlı atölyeler yer alıyor. Yetişkinler için tasarlanan 5. Element Olarak İnsan atölyesinde Tanabe Chikuunsai IV’ün OMM’da yer alan enstalasyonundan yola çıkarak doğadaki dört element ve insan unsuruna odaklanılıyor; Organik Malzemelerle Resim Heykel Atölyesi’nde ise katılımcılar doğada buldukları malzemelerle kendi tasarımlarını yaratıyor.

OMM Eğitim Programı’nda gerçekleştirilecek atölye çalışmalarında ömrünü tamamlamış atık malzemelerin ve doğa dostu materyallerin kullanılmasına özen gösteriliyor. Atölyeler pandemi önlemleri kapsamında Zoom uygulaması üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Detaylı atölye takvimi omm.art/tr/programlar adresinden takip edilebilir.

‘Günün Sonunda’ 25 Nisan 2021’e kadar OMM’da görülebilir.