Gergedanlar şehre indi!

Küratörlüğünü Denizhan Özer, sanat yönetmenliğini Ayça Okay’ın üstlendiği, müziklerini Fransız besteci Charles Mondon’un yaptığı Özge Günaydın’ın ‘Gergedanlar Şehre Geri Dönüyor/ Rhinos Back in Town’ başlıklı sergisi; resim, heykel, dijital art, enstalasyon, video art ve görüntü yönetmenliği Ersan Bayraktar’a ait bir belgeselden oluşuyor. Bu kapsamlı serginin en büyük özelliği ise konukların 5 duyusuna da hitap edecek olması. İzleyicilerin göreceği, duyacağı, dokunacağı, koklayacağı ve hatta tadacağı bir tasarım olarak düşünülen proje; bilinçaltımızda tahribata yol açan modern hayatın yarattığı olumsuz duruma sanatın evrensel dili ile dikkat çekmeyi hedefliyor. Proje ayrıca; kendine has özel kokusu olan bir sergi olarak da benzerlerinden ayrılıyor. Koku Kültürü Derneği’nin kurucusu Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül tarafından tasarlanan sergi kokusu, galeriyi ziyaret edenleri eski zamanların kırsal alanlarına götürecek.

‘Gergedanlar Şehre Geri Dönüyor’ sergisi, internet üzerinden de ziyaret edilebiliyor. Bunun için YouTube’ta ‘Rhinos Back in Town’ sayfasına girmeniz yeterli. Sergi videosunu izlemek için TIKLAYIN...

Sergi, eylül ayına kadar her gün randevu sistemiyle 11.00 - 20.00 saatleri arasında Masterpiece Hall-Maslak’ta görülebilir.