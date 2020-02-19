Fransız yazarlar Ankara’da

28 Şubat’ta başlayacak olan 14. Ankara Uluslararası Kitap Fuarında konuk ülke Fransa olacak. Bu vesile ile Institut français Ankara kapsamında birçok konferans, söyleşi ve imza günü düzenleyecek. Etkinliklere katılmak üzere Institut français Ankara tarafından davet edilen Jean - Christophe Crange, Ebru Erbaş, Yiğit Bener, Brigitte Labbe, Jean - Paul Mongin, Gaye Petek ve Nedim Gürsel Ankara’da bir arada olacak.

Yazarlar ayrıca Fransızca eğitim veren okul ve üniversitelerde yazı atölyeleri ve söyleşilere de katılacak.