Evet, herkes yazabilir!

Haberin Devamı

Tiyatro kuramcısı, oyun yazarı, dramaturg ve çevirmen Prof. Dr. Beliz Güçbilmez tarafından verilen 'Tersine Mühendislik: Yazmak İçin Okumak' atölyesinin hafta sonu programı 9 Ekim Cumartesi 17.00’da başlayarak dört hafta cumartesi, hafta içi programı 18 Ekim Pazartesi 20.00’de başlayarak iki hafta pazartesi ve çarşamba akşamları gerçekleştirilecek.

'Tersine Mühendislik' terimi, halihazırda yazılmış kurmacaların nelerden yapıldığını görmek için sökülmesine işaret ederken, 'yazmak için okumak' alt başlığı okuma etkinliğini hikâyeyi takip etmekten ziyade yapıyı görmek için okumanın ve bunu kişisel yazarlık deneyimine aktarmanın yollarının öğretilmesi hedefine odaklanıyor. Atölyeye özgü 'manyetik alan metodu’nun aktarıldığı bu ilk aşamanın örnek metinleri olan beş Raymond Carver öyküsü, ortak bir okuma dağarcığı oluşturarak metodun teorik çerçevesini uygulamada da sınayarak ilerliyor.

Dersin derste öğrenildiği, ev ödevsiz bir zihinsel hazırlık süreci olan bu ilk aşama, okurların raflarında öylece duran o çok sevilmiş kurmacalardan, kişiye özel yazarlık hocası yaratmanın, yazanların nasıl yazdığını, kuranların nasıl kurduğunu öğrenmenin, görmenin, nihayet fark etmenin heyecanını yaşatıyor. Bu da, nasıl bir altyapıdan gelirse gelsin, öğrenmekten heyecan duyan herkese açık bir program demek.



İKİNCİ AŞAMA: HİKÂYELER NEREDEN GELİYOR?

İlk aşamayı tamamlayanlar için 'Hikâyeler Nereden Geliyor?' devam atölyesi ise 3 Kasım Çarşamba günü 20.00’de başlıyor.

'Artık Yazıyoruz!' başlıklı uygulama atölyelerinden önce 'metodu' bu kez filmlerde, romanlarda ve oyunlarda sınıyor. Hikâyelerin her zaman birbirinden yapıldığını ve metinlerarasılık teorileri ışığında nasıl üretildiğini, demek ki mitoloji denilen ortak sandığımızdan nasıl çıktığına odaklanıyor.

Mitlere ait döngüsel zaman ile lineer zaman arasındaki fark neye yol açar? Antik Yunan'daki tragedya formu modern anlatılarda neye dönüşüyor?

Atölye içeriklerini, programları ve katılımcıların tanıklıklarını www.belizgucbilmez.com’a tıklayarak okuyabilir, 9 Ekim Cumartesi ya da 18 Ekim Pazartesi tarihlerinde online gerçekleşecek atölyelerden dilediğinize kendi kayıt sürecinizi başlatabilirsiniz. Sitede bulunamayan soruların yanıtları ve destek için 0530 474 73 80 numaralı atölye telefonuna whatsapp mesajı atabilirsiniz.



