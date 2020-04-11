Efsaneler geri dönüyor! Teksas ve Tommiks Hürriyet’le canlanıyor

Okuyucularına ‘Evde Kal’ çağrısı yapan ve evdeki zamanı daha keyifli hale getirmek için farklı öneriler sunan Hürriyet, Teksas ardından da Tommiks’i birbiri ardına her gün okuyucusuyla buluşturacak. Çizgi romanların her gün belirli bir kısmı verilecek. 10 gün boyunca Hürriyet alarak bölümleri birleştiren okuyucular, Teksas ve Tommiks kitaplarına sahip olacak. Toplamda 4 kitap, 40 gün boyunca Hürriyet’le birlikte sunulacak.

Bir dönemin unutulmaz çizgi romanları arasında yer alan, koleksiyonerlerin gözdesi olan Teksas ve Tommiks’in maceraları hem meraklısı hem de genç kuşakla buluşacak. Vahşi Batı’nın macera dolu hikayeleri 13 Nisan Pazartesi günü başlayacak.



