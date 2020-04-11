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Kitap Sanat
Haber Giriş: 11.04.2020 - 21:24,Son Güncelleme:

Efsaneler geri dönüyor! Teksas ve Tommiks Hürriyet’le canlanıyor

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Efsaneler geri dönüyor! Teksas ve Tommiks Hürriyet’le canlanıyor
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Tarihin en sevilen çizgi romanlarından Teksas ve Tommiks Hürriyet’in hediyesi olarak yeniden okuyucu ile buluşuyor.

Okuyucularına ‘Evde Kal’ çağrısı yapan ve evdeki zamanı daha keyifli hale getirmek için farklı öneriler sunan Hürriyet, Teksas ardından da Tommiks’i birbiri ardına her gün okuyucusuyla buluşturacak. Çizgi romanların her gün belirli bir kısmı verilecek. 10 gün boyunca Hürriyet alarak bölümleri birleştiren okuyucular, Teksas ve Tommiks kitaplarına sahip olacak. Toplamda 4 kitap, 40 gün boyunca Hürriyet’le birlikte sunulacak.

Bir dönemin unutulmaz çizgi romanları arasında yer alan, koleksiyonerlerin gözdesi olan Teksas ve Tommiks’in maceraları hem meraklısı hem de genç kuşakla buluşacak. Vahşi Batı’nın macera dolu hikayeleri 13 Nisan Pazartesi günü başlayacak.

Efsaneler geri dönüyor Teksas ve Tommiks Hürriyet’le canlanıyor

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