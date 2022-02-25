Ecinniler Dönemi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ukraynadan acı itiraf... Rus ordusu Kieve ilerliyorUkrayna'dan acı itiraf... Rus ordusu Kiev'e ilerliyor #Rusya
Dünyada böyle yankılandı Avrupa haritası yeniden kanla çiziliyorDünyada böyle yankılandı! 'Avrupa haritası yeniden kanla çiziliyor'#RUSYA
Ekonomik çember daralıyorEkonomik çember daralıyor#Rusya
Ukraynalı askerler meydan okudu, Rusya hepsini öldürdü Son konuşmaları ortaya çıktı...Ukraynalı askerler meydan okudu, Rusya hepsini öldürdü! Son konuşmaları ortaya çıktı...#RUSYA
Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacakUkrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?#Rusya-Ukrayna Savaşı
Ukraynadan yürek burkan görüntü: Baba ile kızı böyle vedalaştıUkrayna'dan yürek burkan görüntü: Baba ile kızı böyle vedalaştı!#Ukrayna
Zelenski sitem etti: Ukrayna yalnız, ben ve ailem ise düşmanın bir numaralı hedefiyizZelenski sitem etti: 'Ukrayna yalnız, ben ve ailem ise düşmanın bir numaralı hedefiyiz'#Volodimir Zelenski
Rusyaya tepkiler devam ediyor Ekonomik yaptırımlar art arda geldi...Rusya'ya tepkiler devam ediyor! Ekonomik yaptırımlar art arda geldi...#Rusya
Piyasalar savaş rehavetini atmaya başladı İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durumPiyasalar savaş rehavetini atmaya başladı! İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durum#Borsa
Nereye kadar gidecek, nerede duracak Tehlikeli üç senaryoNereye kadar gidecek, nerede duracak? Tehlikeli üç senaryo#Rusya
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptırımların Türkiye’ye etkisini değerlendirdi... Boğazlar için kritik kararDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptırımların Türkiye’ye etkisini değerlendirdi... Boğazlar için kritik karar#Mevlüt Çavuşoğlu
Nihayet ‘toprak bütünlüğü’ akıllarına geldiNihayet ‘toprak bütünlüğü’ akıllarına geldi#Joe Biden
Hadise hamile miHadise hamile mi?#Ece Erken
Ünlü oyuncu Ukraynada savaşın ortasındaÜnlü oyuncu Ukrayna'da savaşın ortasında#Sean Penn
Eski aşıklar Arda Kural ile Yıldız Asyalı 24 yıl sonra bir aradaEski aşıklar Arda Kural ile Yıldız Asyalı 24 yıl sonra bir arada! #Arda Kural
HABERLERKitap Sanat Haberleri

Ecinniler Dönemi

#Ferit Edgü#Ecinniler Dergisi#Çağla Çinili
Ecinniler Dönemi

Ferit Edgü, Ecinniler Ocak-Nisan 2022 tarihli 13-14. sayının dosya konusu. Söyleşi ve 8 yazıyla ağırlanıyor Edgü. Daha önce de Füruzan, Tomris Uyar, Süreyya Berfe dosyaları yapmışlardı. Ecinniler bir anlamda da referans dergisi, saklamalık.

Haberin Devamı

Adını Dostoyevski’nin inançlar, ideolojiler ve insan halleri üzerine büyük bir bellek kazısı da sayılabilecek ‘Ecinniler’ (1872) romanından alıyor dergi. Üç ‘Ecinni’den Çağla Çinili öykücü, Gökhan Arslan ve Tunca Çaylant şair. Başlığa ‘Ecinniler Dönemi’ dememin nedeni biraz da böyle bir dönemde yaşıyor oluşumuz: Salgından pahalılığa, baskıdan otoriterliğe değin ister sağdan say ister soldan vaziyet fena!
Öncü öykücümüz Ferit Edgü’nün dediklerini de eklersek durum daha da anlaşılır: “Uzun yazı yaşamımın hiçbir aşamasında böylesi bir sansür uygulamadım kendi kendime.” Öyle ki bir zamanlar İspanya, İtalya ya da SSCB’deki türden bir sansürü bile yeğlediğini söylüyor Edgü, bunun da nedeni şimdiki, yani yazarın kendine uyguladığı sansürün daha korkunç olması!

Haberin Devamı

Ecinniler Dönemi

Ferit Edgü, Ecinniler Ocak-Nisan 2022 tarihli 13-14. sayının dosya konusu. Söyleşi ve 8 yazıyla ağırlanıyor Edgü. Daha önce de Füruzan, Tomris Uyar, Süreyya Berfe dosyaları yapmışlardı. Ecinniler bir anlamda da referans dergisi, saklamalık. Evvelce sakladığım dergilerden biri olan Yeniyazı’yı da çıkaranlardan Gökhan Arslan, (benim de yaratıcı yazarlık derslerinde kullandığım) Ferit Edgü yapıtı ‘Yazmak Eylemi’ne dair 101 derkenar’ında bu öncü yapıtı deneysel deneme olarak adlandırıyor, yerinde bir saptama. Edgü de söyleşisinde bir yanlışı düzeltiyor, dünya edebiyatında minimalist başlığıyla bir akım olmadığını, bunu resim sanatından ödünç alarak kullandığını, dolayısıyla bir ‘günah’ varsa kendisine ait olduğunu söylüyor. Ferit Edgü dosyasını kaçırdım ama Leylâ Erbil, Oktay Akbal, Necati Tosuner, Melih Cevdet Anday dosyaları yaparlarsa birine ben de yazmak isterim.
Ecinniler’in bu dönemde basılı olarak iki ayda bir çıkıyor olması büyük cesaret. Tıpkı ‘Katliamdan edebiyatla sağ çıkmak’ başlığını taşıyan bir önceki dosya konuları gibi: “Bu toprakların ayrımcılık, ırkçılık ya da en hafif tabiriyle ‘öteki’ye tahammül konusundaki kabarık sicili”nin kaydı sağlam biçimde tutulmuş bu sayıda.
“Burda senin cesaretinden laf açmanın tam da sırası” diyelim ve Ecinniler, Varlık, Notos başta olmak üzere kâğıt ve temel girdilerdeki pahalılık nedeniyle yayımlanamamak tehlikesiyle yüz yüze olan edebiyat, şiir dergilerini abone olarak, satın alarak ya da katkı payı sunarak destekleyelim. Dergâh da bildiğiniz gibi yayınına ara verdi, saymak unutmakmış, tek tek sayamıyorum ama taşradan merkeze hâlâ basılı olarak çıkmaya çabalayan tüm dergiler içindir bu çağrım. En azından buralara şiir, öykü, yazı gönderen binlerce kişiden bazıları kulak verirse çağrıya, en güzel şiir dergilerimizden olan Sombahar’a benzemez bu dergilerin de kaderleri! Dergiye şiir gönderen 1.500 kişiyse diyelim, satın alan 500 kişiydi! İğne-çuvaldız meseli.
Ecinniler’de, adlarına yeni rastlamaya başladığım şairlerden Betül Aydın’ın şiiri ‘Bilinçsiz Kırılmalar’ın ilginç bir tekniği var, o bilinçsiz diyor ama! Meryem Delmar’ın da ‘Bir Abiden On Yedi Yıllık Nutuk’ şiiri etkileyici. Misrak Terefe’nin Fırat Caner tarafından çevrilen ‘Lider’in ve İnsanların Gözünden Vatan’ şiiri ise tam Ecinniler Dönemi şiiri! Çağın Özbilgi’nin ‘Frankeştayn ve Kalemşor’, Mustafa Seyfi’nin ‘Axtil’, Pelin Türgen’in ‘Göç Hikâyesi’ de dikkatimi hemen çeken şiirlerden. Yazı ve öyküleri okuyamadım henüz.
Ferit Edgü’nün ‘Gezi’nti’sinden birkaç aforizmayla, Cemal Süreya’nın “Bir dergi gibidir benim hayatım/bu yüzden ölmem/ama batarım” dediğini de hiç unutmadan, bitirelim: “Ne diyordu, elleri bağlı giden/ bizim çocuk:/ Korkmayın, bizim güneşimiz/ geceleri doğar.” Bir de şu var: “Kim bu çocuk?/ Alanın ortasında dimdik durmuş/ Geçmişe mazi, diyor/ bugüne nazi.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ferit Edgü#Ecinniler Dergisi#Çağla Çinili

BAKMADAN GEÇME!

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?

#Rusya-Ukrayna Savaşı
Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?

#Rusya-Ukrayna Savaşı
Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya