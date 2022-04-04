Dünya masalları Gazhane'de

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Kağan Güner’in 1993-2001 yılları arasında resimlediği 10 kitabın illüstrasyonlarından oluşan sergi 13 Nisan'a kadarMüze Gazhane’de olacak. Sergi süresince, hafta sonu ve okul tatili döneminde çocuklar için sanatçının tekniğini ve kitapları tanıtan 'Kağan Güner Resim Atölyesi' etkinlikleri ve sergi turları gerçekleştirilecek.



