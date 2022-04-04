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Dünya masalları Gazhane'de

#Gazhane#Kağan Güner#Dünya Masalları
Dünya masalları Gazhanede

UNICEF Sanatçısı Kağan Güner’in 'Dünya Masalları' adlı resim sergisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, Kadıköy’deki Müze Gazhane ev sahipliğinde İstanbullu çocuklarla buluşacak.

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Kağan Güner’in 1993-2001 yılları arasında resimlediği 10 kitabın illüstrasyonlarından oluşan sergi 13 Nisan'a kadarMüze Gazhane’de olacak. Sergi süresince, hafta sonu ve okul tatili döneminde çocuklar için sanatçının tekniğini ve kitapları tanıtan 'Kağan Güner Resim Atölyesi' etkinlikleri ve sergi turları gerçekleştirilecek.

Dünya masalları Gazhanede


UNICEF ve UNESCO Asya Pasifik Kültür Merkezi’ndeki ulusal sanatçılarından Kağan Güner, eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Chelsea College of Art and Design’da tamamladı. Güner kamusal sanat, resim, heykel ve çocuk kitapları illüstrasyonu alanlarında ürünler verdi. Sanatçının uluslararası sanat konkurlarında ödüller alan eserleri New York, Londra, Cardiff, Paris, Bologna, Lizbon, Bratislava, İstanbul, Tahran, Tokyo, Seul gibi dünya başkentlerinde ve Londra Müzesi, Itabashi Müzesi ve Pompidou Merkezi gibi uluslararası merkezlerde sergilendi. 20 yıllık Londra hayatının ardından Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde tasarım eğitimi vermek için Gazimağusa’ya yerleşen sanatçı, 2011 yılındaki vefatına kadar çalışmalarına Kıbrıs, İstanbul ve Londra üçgeninde devam etti.
Hindistan, Bangladeş, Japonya, Çin, Irak gibi çeşitli ülkelerin masallarından 60 eserin yer aldığı sergi Kartal ve Balığın Dansı (Aziz Nesin/Milet Yayınevi), Üç Kardeşler (Refugee Council), The Nung Guam, Bharunda Kuşu, Tekmeleyen Kuş, Bencil Serçe, Beyaz Kedi ve Kötü Kurt, Altın Parmak, Yağmur Taşı ve İkarus (Hackney Learning Trust) adlı kitapların illüstrasyonlarından oluşuyor.
Küratörlüğünü Yaprak Güner’in üstlendiği Kağan Güner’in Dünya Masalları resim sergisi büyük küçük, masalları seven tüm izleyicilerle Müze Gazhane’de 13 Nisan’a kadar ziyaret edilebilir.

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#Gazhane#Kağan Güner#Dünya Masalları

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