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Haber Giriş: 18.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Dünya Kültür Mirası: Mangala ve Minyatür

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Dünya Kültür Mirası: Mangala ve Minyatür
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihi ve kültürel mirası yansıtan klasik Türk süsleme sanatlarından minyatür ve geleneksel zeka ve strateji oyunu mangalanın, bir dünya mirası olarak UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydedildiğini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, minyatür sanatının ve mangala oyununun Fransa’nın başkenti Paris’te çevrimiçi düzenlenen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras 15. Hükümetlerarası Komite Toplantısı’nda oy birliğiyle UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne alındığı belirtildi. Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Bakan Ersoy, “Tarihi ve kültürel mirasımızı yansıtan klasik Türk süsleme sanatlarından minyatür, bir dünya mirası olarak UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydedildi. Nakkaşlarımız artık bir dünya mirasını icra edecekler” dedi.

Dünya Kültür Mirası: Mangala ve Minyatür

Bakan Ersoy dün yaptığı paylaşımda da “Minyatür sanatının ardından Mangala da bir dünya mirası oldu. Yaşatılmasına ve tanıtılmasına büyük önem verdiğimiz kültürel değerlerimizin, insanlığın ortak mirası olmasından büyük bir gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

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