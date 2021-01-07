MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDT’nin altı oyunu YouTube’da
GeriKitap Sanat DT’nin altı oyunu YouTube’da
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kitap Sanat
Umut ERDEM/ ANKARA
Haber Giriş: 07.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

DT’nin altı oyunu YouTube’da

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
DT’nin altı oyunu YouTube’da
Abone Olgoogle-news

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, pandemi sürecinde tiyatroseverleri yalnız bırakmamak için, her hafta Devlet Tiyatroları’nın (DT) bir eserini YouTube kanalı üzerinden paylaşma kararı aldı.

Altı hafta sürecek olan paylaşımlarda tiyatroseverler, oyunların okuma gösterimlerini izleme fırsatı bulabilecekler. Ayrıca farklı olarak yapılan canlandırmalar da izlenebilecek. Seyircilere, sanatçıların projeksiyon yardımıyla perdeye yansıtılan metni okurken karakterlere nasıl hayat verdikleri gösterilecek.

İLK ESER ‘KADIN VE KEDİ’

Yerli klasik oyunların tercih edildiği DT’nin ‘Okuma Gösterimleri’ projesiyle hayatında hiç tiyatroya gitmemiş ve turnelerin de ulaşamadığı yerlerdeki izleyiciler, dijital ortamdan tiyatro izleyebilecek. Bakanlık, ‘YouTube’ kanalından ilk olarak dün Behçet Necatigil’in kaleme aldığı ‘Kadın ve Kedi’ adlı oyunu yayımlandı. Her salı bir oyunun yükleneceği kanalda tiyatroseverler önümüzdeki hafta da Bilge Karasu’nun ‘Sevilmek’ adlı eserini izleyebilecek. Sonrasında sırasıyla; Oktay Rıfat’ın ‘Yağmur Sıkıntısı’, Vüs’at O. Bener’in ‘Ihlamur Ağacı’ ve Behiç Ak’ın ‘Fay Hattı’ ile Özen Yula’nın ‘Ay Tedirginliği’ adlı oyunları paylaşılacak. m 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle