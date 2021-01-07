DT’nin altı oyunu YouTube’da

Altı hafta sürecek olan paylaşımlarda tiyatroseverler, oyunların okuma gösterimlerini izleme fırsatı bulabilecekler. Ayrıca farklı olarak yapılan canlandırmalar da izlenebilecek. Seyircilere, sanatçıların projeksiyon yardımıyla perdeye yansıtılan metni okurken karakterlere nasıl hayat verdikleri gösterilecek.

İLK ESER ‘KADIN VE KEDİ’

Yerli klasik oyunların tercih edildiği DT’nin ‘Okuma Gösterimleri’ projesiyle hayatında hiç tiyatroya gitmemiş ve turnelerin de ulaşamadığı yerlerdeki izleyiciler, dijital ortamdan tiyatro izleyebilecek. Bakanlık, ‘YouTube’ kanalından ilk olarak dün Behçet Necatigil’in kaleme aldığı ‘Kadın ve Kedi’ adlı oyunu yayımlandı. Her salı bir oyunun yükleneceği kanalda tiyatroseverler önümüzdeki hafta da Bilge Karasu’nun ‘Sevilmek’ adlı eserini izleyebilecek. Sonrasında sırasıyla; Oktay Rıfat’ın ‘Yağmur Sıkıntısı’, Vüs’at O. Bener’in ‘Ihlamur Ağacı’ ve Behiç Ak’ın ‘Fay Hattı’ ile Özen Yula’nın ‘Ay Tedirginliği’ adlı oyunları paylaşılacak. m