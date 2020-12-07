Destek ol, Gomidas sahnede yaşasın!

Gomidas / Yolcu Tiyatro

Kurulduğundan bu yana sekiz yıllık süreçte altı farklı prodüksiyonla yüzlerce kez seyirciyle buluşan Yolcu Tiyatro, yeni projesi 'Gomidas’ı İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında seyirciyle iki kere buluşturdu. Kumkapı'daki Meryem Ana Kilisesi'nde, özel bir tasarımla ve Hagop Mamigonyan şefliğindeki Lusavoriç Korosu eşliğinde sahnelenen oyun, Ermeni müzikolog, rahip ve araştırmacı Gomidas'ın çarpıcı yaşam ve sanat yolculuğunu anlatıyor. Ahmet Sami Özbudak'ın yazıp yönettiği, Gomidas rolünde Fehmi Karaarslan'ın sahnede olduğu oyun hem Türkçe hem Fransızca olarak sahneleniyor. Yapımcılığını Ersin Umut Güler’in yaptığı oyunda, Hagop Mamigonyan şefliğindeki Lusavoriç Korosu oyun boyunca Gomidas Vartabed eserleri seslendiriyor.

Yolcu Tiyatro, pandemi koşullarından dolayı sınırlı sayıda seyirci kapasitesiyle sahnelenen oyunun devam edebilmesi için seyircilere destek çağrısı yaptı. Topluluktan yapılan çağrıda "Bugüne dek hiçbir kuruluş ve şahıstan maddi destek almayan tiyatromuz, pandemi koşullarından dolayı sınırlı sayıda seyirci kapasitesiyle, kilisede ve özel bir tasarımla 'Gomidas' adlı oyununu sahneliyor. Sosyal mesafe sebebiyle boş bırakılacak koltuklar, hatıra bileti ve kişiye özel tasarımlarla destekçileriyle buluşacak. Gomidas oyununun izleyici ile buluşması ve sahnede kalmaya devam etmesi için sizin de desteğinizi bekliyoruz" denildi.



29-30-31 Ocak tarihli oyunların biletleri ve isme özel Gomidas Hatıra Setleri https://www.mobilet.com/bucket-event/gomidas-5820 üzerinden seyircileriyle ve destekçileriyle buluşuyor.





SESİNİN DUYULDUĞU YER DENİZ KIYISI OLAN ADAM...

Gomidas Vartabed, Osmanlı döneminde Kütahya’da dünyaya gelmiş, yolu Eçmiyadzin, İstanbul, Berlin ve Paris’e düşmüş; Ermeni, Anadolu ve dünya kültürüne derin izler bırakmış, müzikolog, besteci ve koro şefi bir rahip. Hem Anadolu’yu hem 'müzik kutusu' dediği Ermenistan’ı çok iyi tanıyan, ilhamını bu topraklardan alan, “sesinin duyulduğu her yer deniz kıyısı olan” bu özel sesin, Gomidas’ın yolculuğu birçok trajik hikâyeyle şekilleniyor.

Gomidas, 1915’te Ermeni aydınlarla birlikte İstanbul’dan sürülüşünün ardından hayatının son 18 yılını sessizliğe gömülerek geçirdiği akıl hastanesinde, yakın arkadaşının ona miras bıraktığı hayali koyunun peşinden seslenerek kendi hayat hikâyesinde sıra dışı bir yolculuğa çıkartıyor seyirciyi. Hikâyeyi Gomidas’ın ağzından dinlerken 40 kişilik topluluğuyla Lusavoriç Korosu karaktere eşlik ediyor. Türkçe ve Fransızca sahnelenen oyunda seyirci dilediği versiyonu seçebiliyor.