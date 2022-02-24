Dengin Ceyhan'dan Chopin'e doğumgünü kutlaması

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Piyanist Dengin Ceyhan, nocturne’ler ve ballade’larından oluşan bir repertuar ile klasik müziğin ve romantik dönemin en önemli bestecilerinden F. Chopin’in 212'nci doğum gününü kutlayacak. 2020 yılında Chopin’in nocturne’lerini yayınlayan Dengin Ceyhan, önümüzdeki günlerde piyano repertuarının zor eserlerinden biri olarak görülen Chopin Ballade albümünü yayımlıyor. Albümün lansman konseri 1 Mart Salı akşamı saat 20.30'da All Saints Moda Kilisesi’nde gerçekleşecek. Sınırlı sayıda katılımla gerçekleşecek konserin biletlerine Mobilet'ten ulaşılabilir.