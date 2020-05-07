‘Denge ve Değişim’in resimleri

Engin Konuklu, 'Avşa'

Geçmişten günümüze Türk özel sektörünün sanata verdiği desteğin en önemli örneklerinden olan ve Türk resim sanatının gelişmesine katkı sunan Dyo Sanat Ödülleri 38. kez düzenlendi. ‘Denge ve Değişim’ temasıyla düzenlenen yarışmaya 944 sanatçı 1585 eserle başvurdu. Prof.Hayri Esmer, Prof. Fevzi Karakoç, Dr. Nazan Ölçer, Denizhan Özer, Prof. Burcu Pelvanoğlu, Prof. Mümtaz Sağlam ve Hürriyet Gazetesi Kültür Sanat Müdürü İhsan Yılmaz’dan oluşan jüri, 3 eseri ödüle layık görürken 27 eseri de sergilenmeye değer buldu. Pentür dalında Engin Konuklu’nun ‘Avşa’ ve İrfan Dönmez’in ‘Bu ‘ben’im’ ve özgün baskı dalında ise Hava Küçüköner’in ‘Sarı Bir Gün’ adlı eseri 38. Dyo Sanat Ödülleri’nin kazananı oldu. Pentür dalında ödül alan eserlerin sanatçıları 25.000 TL, özgün baskı resim dalında ödül alan eserin sanatçısı ise 10.000 TL Başarı Ödülü almaya hak kazandı.

Hava Küçüköner

İrfan Dönmez





Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında 60 yılı aşkın süredir toplumun gelişimini desteklediklerini söyleyen Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı İdare Heyeti Başkan Yardımcısı Feyhan Yaşar, “Türkiye’nin özel sektör tarafından gerçekleştirilen ilk resim yarışması olma özelliğini taşıyan ve alanında en uzun soluklu yarışmalardan biri olan Dyo Sanat Ödülleri yarışmasını 38’inci kez düzenlemiş olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Türk resim sanatına sayısız sanatçı ve eser kazandıran yarışmamıza bu yıl da rekor sayıda sanatçı rekor sayıda eserle katılım gösterdi. Dyo Sanat Ödülleri’nin sanat camiasından gördüğü ilgi ve destek bizleri çok mutlu ediyor. Nisan ayının başında yapmayı planladığımız ödül törenimizi, koronavirüs salgını sebebiyle sağlıklı günlerde yapmak üzere erteledik. En kısa sürede sağlıklı ve sanat dolu günlere ulaşmayı diliyoruz” diye konuştu.

1967’den bu yana Dyo Sanat Ödülleri...

İlk olarak İzmir’de başlayan ve sadece Ege Bölgesi sanatçılarına ulaşan DYO Sanat Ödülleri, 1973’den bu yana Türkiye çapında düzenlenmeye başlandı ve 1999 yılına gelindiğinde uluslararası bir nitelik kazandı. 1967 yılından bu yana aralıksız olarak düzenlenen yarışmaya 53 yıllık süreçte 15.384 sanatçı, 25.799 eserle katılım gösterdi. 208 eser ödül alırken 2 bin 927 eser sergilenmeye değer bulundu.