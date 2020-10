Dan Brown’dan çocuklar için benzersiz bir deneyim

Hikâyeler yazmadan çok daha önce, henüz çocukken müzik yazmaya başlayan Dan Brown, müziği de bir tür hikâye anlatıcılığı, çocukluğunun gizli sığınağı, hayal gücünü harekete geçiren ilham perisi olarak görüyor. Brown’un ilk resimli çocuk kitabı ‘Hayvanlar Senfonisi’ni hayata geçirmedeki temel motivasyonu da müziğin çocuklar tarafından bu yönleriyle keşfedilmesine verdiği önemden kaynaklanıyor. Metinlere eşlik eden müziğe kitabın ilk sayfasındaki kodu okutup ‘wildsymphony’ uygulamasını indirerek ulaşabilir ve Dan Brown’un her bir şiir için yaptığı besteyi o şiir eşliğinde dinleyebilirsiniz.

Her senfoni gibi ‘Hayvanlar Senfonisi’nin de bir maestrosu var; Maestro Fare, hemen girişte karşılıyor bizleri. Onun rehberliğinde eğlence dolu upuzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Gözlerimizi kuş cıvıltılarıyla açtığımız günün ilk ışıklarıyla başlayıp çekirgelerin ninnisiyle uykuya daldığımız, ayın ve yıldızların parıldamaya başladığı ana kadar sürüyor yolculuğumuz. Uçsuz bucaksız çayırlardan gizemlerle dolu okyanuslara, ormanların derinliklerinden engin çöllere ve bataklıklara doğanın dört bir yanına uğruyor ve Maestro Fare’nin müzisyen arkadaşlarıyla tanışıyoruz. Kuşlar, kangurular, kediler, armadillolar, yarasalar, örümcekler ve daha niceleri kendi yaşam mottosunu barındıran enfes şiirlerle renk katıyor serüvenimize. Mutlu su aygırı hayatın nasıl da yaşamaya değer olduğunu, bataklıktaki kurbağalar farklılıkların güzelliğini, sakar kediler hayatın her çelmesinde tekrar tekrar ayağa kalkmanın önemini anlatıyor dilleri döndüğünce. Herkesi kendine has ritmi dinlemeye çağıran doğa, kulak vermeyi bilenleri yaşam ve bilgelik sırlarıyla donatıyor. Bazen durup dinlenmenin ve yavaşlamanın da bir çita gibi koşabilmek kadar değerli olduğu ya da yalnız geçirilen zamanların da en az arkadaşlarla geçirilen anlar kadar özel olabileceği gibi hayata başka başka pencerelerden bakmamızı sağlayan küçük ama ışıldayan sırlar hepsi de.

Ve Dan Brown kitaplarının olmazsa olmazı, yazarın alameti farikası gizemler ve esrarengiz şifreler ‘Hayvanlar Senfonisi’nde de bizlerle. İpuçları içeren karışık harfler, her sayfaya gizlenmiş bir arı ve çözülmesi gereken şifreli mesajlar çocukların okuma deneyimini sürprizlerle dolu bir oyuna dönüştürüyor.

Brown doğanın, notaların ve sözcüklerin ritmini bir araya getirerek ruhumuza doyumsuz bir şölen sunarken Susan Batori yaşamın bin bir rengiyle donatıyor sayfaları.

HAYVANLAR SENFONİSİ

Dan Brown

Resimleyen: Susan Batori

Çeviren: İpek Demir Gedik

Altın Kitaplar, 2020

44 sayfa, 80 TL.