Daha iyi bir dünya için yapay zekâ

Günümüzde yapay zekâ kavramını hepimiz isim olarak bilsek de içerik olarak hakkında doğru ve yeterli bilgiye sahip olanımız çok az. Yazılım geliştirme konusunda önemli bilgilere sahip ve 19 yıldır Microsoft ailesinin bir üyesi olan Onur Koç, Doğan Egmont’tan yayınlanan Çocuklar İçin Yapay Zekanın Sırları kitabıyla çocuklara zihin açıcı bir harita armağan ediyor. Kitabın akıcı ve anlaması kolay dilini, illüstratör Doğan Gençsoy başarılı çizimleriyle desteklemiş.

Yazar, geleceğimizin hazinesi olarak gördüğü çocuklara ithaf ettiği kitabında yapay zekâ nedir, neden son zamanlarda yapay zekâ projelerini çokça görmeye başladık, bu teknolojilerin gücünü hangi yollarla yaşadığımız dünyanın faydası için kullanırız, bu teknolojiler ilerideki hayatımızı nasıl şekillendirecek gibi birbirinden değerli ve biraz da zor soruların cevabını veriyor. İnteraktif bir okuma deneyimi yaratmak adına her bölümün sonuna “Sıra Sende” etkinlikleri eklenmiş. Bu etkinliklerde “Ne, Neden, Nasıl, Sonuç” başlıkları altında okuyucunun bir sorunu başka açılardan ele alması, yapıcı ve doğru bir bakış açısıyla soruna yaklaşması sağlanmış.

Ebevynler için bir kılavuz

Kitap, çocukların zihinsel gelişimini destekleyebilecek birçok kaynağa referans veriyor. Tüm bilgileri tane tane öğretici bir dille açıklamış, bunu yaparken de zengin bir görsellikle desteklenmiş. Ebeveynler de çocuklarıyla okuma deneyimini paylaşarak bu kılavuz niteliğindeki kitaptan kendilerine pek çok bilgi katabilir.

Kitap yapay zekaya kadarki süreci anlatırken hayal gücünün öneminden başlamış, insanlık tarihindeki önemli buluşlara değinerek sürdürmüş, yapay zekayla ilgili tüm gelişmeleri de çocukların kavramakta zorlanmayacağı bir sadelikte aktarmış.

Sürdürülebilir temiz enerjiden, üç boyutlu yazıcıya, veriye, iletişimsel servislere, algoritmaya, karma gerçekliğe, akıllı evlere çok geniş bir alandaki teknolojiyle alakalı konseptleri en anlaşılır biçimde açıklayan kitap yapay zeka ve etik, kuantum bilişimi ve yapay zeka gibi gelecekte daha da büyük önem kazanması kuvvetle muhtemel kavramlara değinmeden geçmiyor.

Hayal gücü ve yaratıcılık vurgusu

Yazar ilk bölümden son bölüme kadar çocukların yaratıcılık ve hayal güçlerini kullanmasını teşvik ediyor. İnsanın karakterinin temellerinin atıldığı düşünülen 0-10 yaş aralığında araştırma ve öğrenmenin önemi yadsınamaz. Bu kitabın her sayfası araştırmaya düşünmeye, başka kaynakları karıştırmaya yönlendiriyor. Kitabın sonunda kaynak tavsiyelerinin her birinin linkleri paylaşılmış ve haklarında kısa bilgiler verilmiş.

Günümüzde gelecekte yapay zekâ teknolojileriyle ilgili aklınızdaki sorulara yanıt bulmak istiyorsanız bu kitap tam size göre!

ÇOCUKLAR İÇİN YAPAY ZEKANIN SIRLARI

Onur Koç

Çizer: Doğan Gençsoy

Doğan Egmont, 2020

204 sayfa, 29 TL.