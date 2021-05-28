Contemporary İstanbul’da Türkiye çağdaş sanatının baharı

Pandemi nedeniyle geçen yıl aralık ayında sadece çevrimiçi gerçekleştirilebilen Contemporary İstanbul’un 15’incisi, nihayet 1-6 Haziran tarihinde Lütfi Kırdar’da fiziki olarak izleyicilerle buluşacak. Akbank’ın sponsorluğunda düzenlenen fuar, 1-2 Haziran arası VIP ön izlemeye, 3-6 Haziran tarihlerinde ise genel ziyaretçiye açık olacak.

Bu yıl sadece Türkiye’den sanat galerisi ve kurumlarının katılacağı fuarda 26 galeride 160 sanatçının yaklaşık 500 eseri sergilenecek. Anna Laudel, Art On İstanbul, Art Refinery, Artopol Art Gallery, Bozlu Art Project, C24 Gallery, CEP Gallery, De Artium, Dirimart, Faar Art Gallery, Galeri 77, Galeri Binyıl, Galeri Diani, Galeri MCRD, Galeri/Miz, Galeri Nev İstanbul, Galeri Siyah Beyaz, Gama Gallery, Öktem Aykut, Pi Artworks, Piramid Sanat, Sanatorium, Sevil Dolmacı Art Gallery, Vision Art Platform, x-ist, Zilberman Gallery’nin katılacağı fuarda, Contemporary İstanbul Vakfı (CIF), Akbank Sanat, Baksı Müzesi, Borusan Contemporary, Odun Pazarı Modern Müzesi (OMM), İyilik İçin Sanat Derneği, GLOBART, Otonom Art Events ve Halka Sanat Projesi de yer alacak.

Siemens Ev Aletleri sponsorluğunda Plugin İstanbul bölümü ise küratör Esra Özkan’ın seçkisiyle 18 sanatçının yeni medya ve dijital işlerini ağırlayacak. Akbank Sanat da Hasan Bülent Kahraman’ın küratörlüğünde Suat Akdemir, Deniz Aktaş, Ansen, Sırma Doruk, Genco Gülan, Seydi Murat Koç, Sıtkı Kösemen, Onur Mansız, Seçkin Pirim, Gülin Hayat Topdemir ve Hande Varsat’ın eserlerinin yer aldığı ‘Olan ve Aşkınlık’ başlıklı sergiyle fuara katılacak.

Ana sponsor Akbank’la birlikte sanatın iyileştirici gücüne inanarak bu fuarı büyük bir özveriyle gerçekleştirdiklerini belirten Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, “Bu sene haziran ayında 15. fuarımızı yapacağız ama eylül ayında da 16. Contemporary İstanbul’u normal zamanında gerçekleştireceğiz. 15. fuarımızı daha çok Türkiye’deki çağdaş sanat ortamının baharı olarak konumlandırabiliriz” diyor.

Pandemi önlemleri nedeniyle ziyaretçilere HES kodu kontrolü yapılacak olan fuarda, salonlara aynı anda en fazla 600 kişi alınacak ve gezme süresi 3 saatle sınırlı olacak. Çalışanlara her gün hızlı test yapılacak.