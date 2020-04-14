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Kitap Sanat
Haber Giriş: 14.04.2020 - 14:47,Son Güncelleme:

Çocuklar için koronavirüs kitabı

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Çocuklar için koronavirüs kitabı
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Tüm dünyayı etkileyen koronavirüsünü çocukların anlayabileceği şekilde hazırlanan kitabın görsellerini Axel Scheffler çizdi, Elizabeth Jenner, Kate Wilson ve Nia Roberts yazdı. Kitap e-kitap formatında ücretsiz olarak okunabiliyor.

Tüm dünyayı etkileyen ve zor dönemler geçirmemize sebep olan koronavirüsünü sadece yetişkinler değil çocuklar da merak ediyor. Onların anlayabileceği şekilde hazırlanan 'Çocuklar İçin Koronavirüs' adlı kitabın görsellerini Axel Scheffler çizdi, Elizabeth Jenner, Kate Wilson ve Nia Roberts araştırarak bilgileri yazıya aktardı. Kitap hep kitap ve Nosy Crow tarafından e-kitap formatında ücretsiz şekilde kullanıma açıldı.
Kitabı çevirmek için gönüllü olan Kalem Ajans'ın çocuk ve gençlik kitapları ajanı Nazlıcan Kabataş "Şu zamana kadar birçok yabancı çocuk ve gençlik kitabının ajanlığını yaptıktan sonra içlerinden birini çevirmek, özellikle de bu stresli ve 'neler oluyor böyle' dediğimiz bir dönemde, çocuklar başta olmak üzere herkes için hazırlanan bu projede yer almak gurur vericiydi. Emeği geçen herkese çok teşekkürler! Kitabın PDF'ini sevdiklerinizle paylaşmaktan çekinmeyin!" diye konuştu... 

Kitabı ücretsiz olarak indirmek için: //hepkitap.com.tr/pdf/cocuklar-icin-koronavirus-kitabi.pdf 

Çocuklar için koronavirüs kitabı


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