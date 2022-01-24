‘Çerçeve’nin içi dışı bir arada

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Bu yıl ikincisi düzenlenen Yeditepe Bienali, ‘Çerçeveyi yeniden düşünmek’ çağrısıyla kapılarını ziyaretçilere açtı. Berkan Karpat’ın küratörlüğünde ‘Çerçeve içi-Çerçeve dışı’ temasıyla düzenlenen bienal kapsamında Süleymaniye Külliyesi İmareti Darüzziyafe, Nuruosmaniye Camii Mahzen, Yedikule Hisarı ve Fatih Cam Küp Sanat Galerisi’nde açılan sergiler, geleneksel ile moderni farklı bakış açılarıyla ele alan eserlere ev sahipliği yapıyor.

Aynı zamanda Münih Haus der Kunst Müzesi’nin Sanatçılar Kurumu Başkanı olan küratör Berkan Karpat, ‘Çerçeve içi-Çerçeve dışı’ temasıyla ilgili “Avrupa dillerinde ‘çerçeve’ kelimesi ‘sınırlılık’ anlamını içeriyor. Türkçede çerçevenin böyle bir anlamı olduğunu söylemek pek mümkün değil. Esasen çerçeve, bizde ‘daire’nin görece yeni bir kullanımı. ‘Çerçeve’, sınırlama ve kısıtlamadan ziyade, bir ilişkiler ağına ve buna bağlı olarak bir hürleşmeye işaret ediyor” diyor.

Sanatseverin dikkatini çerçevenin içiyle aynı anda dışına da çevirmesi gerektiğinin altını çizen Karpat, “Belki de tüm bunlar, içeride kaybettiklerimizi farklı mekânlarda arama uğraşına dairdir. Bu yılki bienal, 1000 yıldan fazla süredir var olan ve Batı kültürünün ötesinde bir geleneğe ve teorik yansımaya sahip olan bir sanatı, dört ayrı mekânda yeniden inceliyor. Dört mekân da bir tür ‘ara-mekân’ olmalarıyla, misafirlerini çerçevede değilse de eşikte karşılamaya ve onları ‘içeri’ davet etmeye aday” diye konuşuyor.

226 sanatçıya ait 282 eserin yer aldığı bienalde ziyaretçiler tarihi mekânlarda kendini loş bir çerçevenin içinde bularak, elindeki el fenerinin yardımıyla eseri inceleme ve seyretme imkânını deneyimliyor.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı’nın işbirliğiyle düzenlenen Yeditepe Bienali, 7 Mart’a kadar devam edecek.