‘Çerçeve’nin içi dışı bir arada

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gözyaşlarına boğuldu: Büyük bir parçam gittiGözyaşlarına boğuldu: Büyük bir parçam gitti#Fatma Girik
New York Timestan flaş iddia İşte Bidenın Doğu Avrupa planıNew York Times'tan flaş iddia! İşte Biden'ın Doğu Avrupa planı#ABD
Trabzonspor mağlubiyetinin faturasını onlara kesti Affedilmeyecek...Trabzonspor mağlubiyetinin faturasını onlara kesti! "Affedilmeyecek..."#Galatasaray
Memduh gitti, benim için her şey bitti'Memduh gitti, benim için her şey bitti'#Fatma Girik
Efsane oyuncu Fatma Girik hayatını kaybettiEfsane oyuncu Fatma Girik hayatını kaybetti#Fatma Girik
Sağlıkta şiddete rekor ceza talebi: 53 YILSağlıkta şiddete rekor ceza talebi: 53 YIL#Sağlıkta Şiddet
Sedef Kabaş olayında Kılıçdaroğlu ve Akşener iki şey söyleyebilirdiSedef Kabaş olayında Kılıçdaroğlu ve Akşener iki şey söyleyebilirdi#Sedef Kabaş
Uçurumda metrelerce sürüklendiler 3 günlük kâbus...Uçurumda metrelerce sürüklendiler! 3 günlük kâbus...#Artvin
Genç avukatı eski nişanlısı öldürmüştü Kan donduran görüntü...Genç avukatı eski nişanlısı öldürmüştü! Kan donduran görüntü...#Dilara Yıldız
Kritik gün çarşamba... 2018den beri ilk kez Dev bankadan flaş tahminKritik gün çarşamba... 2018'den beri ilk kez! Dev bankadan flaş tahmin#Goldman Sachs
D-100de İstanbul-Ankara ulaşımı trafiğe açıldıD-100'de İstanbul-Ankara ulaşımı trafiğe açıldı#Kar Yağışı
Tesladan Türkiye hamlesiTesla'dan Türkiye hamlesi#Tesla
Ersun Yanala beklenmedik teklif Milli takım...Ersun Yanal'a beklenmedik teklif! Milli takım...#Ersun Yanal
Tamer Karadağlı kaza yaptı Yağan kardan biz de nasibimizi aldıkTamer Karadağlı kaza yaptı! 'Yağan kardan biz de nasibimizi aldık'#Neslihan Atagül
Boğazda sessiz nikahBoğaz'da sessiz nikah!#Nevzat Aydın
HABERLERKitap Sanat Haberleri

‘Çerçeve’nin içi dışı bir arada

# Yeditepe Bienali#Berkan Karpat#Çerçeve İçi-Çerçeve Dışı
‘Çerçeve’nin içi dışı bir arada

Bu yıl ikincisi düzenlenen Yeditepe Bienali, ‘Çerçeveyi yeniden düşünmek’ çağrısıyla kapılarını ziyaretçilere açtı.

Haberin Devamı

Bu yıl ikincisi düzenlenen Yeditepe Bienali, ‘Çerçeveyi yeniden düşünmek’ çağrısıyla kapılarını ziyaretçilere açtı. Berkan Karpat’ın küratörlüğünde ‘Çerçeve içi-Çerçeve dışı’ temasıyla düzenlenen bienal kapsamında Süleymaniye Külliyesi İmareti Darüzziyafe, Nuruosmaniye Camii Mahzen, Yedikule Hisarı ve Fatih Cam Küp Sanat Galerisi’nde açılan sergiler, geleneksel ile moderni farklı bakış açılarıyla ele alan eserlere ev sahipliği yapıyor.
Aynı zamanda Münih Haus der Kunst Müzesi’nin Sanatçılar Kurumu Başkanı olan küratör Berkan Karpat, ‘Çerçeve içi-Çerçeve dışı’ temasıyla ilgili “Avrupa dillerinde ‘çerçeve’ kelimesi ‘sınırlılık’ anlamını içeriyor. Türkçede çerçevenin böyle bir anlamı olduğunu söylemek pek mümkün değil. Esasen çerçeve, bizde ‘daire’nin görece yeni bir kullanımı. ‘Çerçeve’, sınırlama ve kısıtlamadan ziyade, bir ilişkiler ağına ve buna bağlı olarak bir hürleşmeye işaret ediyor” diyor.
Sanatseverin dikkatini çerçevenin içiyle aynı anda dışına da çevirmesi gerektiğinin altını çizen Karpat, “Belki de tüm bunlar, içeride kaybettiklerimizi farklı mekânlarda arama uğraşına dairdir. Bu yılki bienal, 1000 yıldan fazla süredir var olan ve Batı kültürünün ötesinde bir geleneğe ve teorik yansımaya sahip olan bir sanatı, dört ayrı mekânda yeniden inceliyor. Dört mekân da bir tür ‘ara-mekân’ olmalarıyla, misafirlerini çerçevede değilse de eşikte karşılamaya ve onları ‘içeri’ davet etmeye aday” diye konuşuyor.
226 sanatçıya ait 282 eserin yer aldığı bienalde ziyaretçiler tarihi mekânlarda kendini loş bir çerçevenin içinde bularak, elindeki el fenerinin yardımıyla eseri inceleme ve seyretme imkânını deneyimliyor.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı’nın işbirliğiyle düzenlenen Yeditepe Bienali, 7 Mart’a kadar devam edecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
# Yeditepe Bienali#Berkan Karpat#Çerçeve İçi-Çerçeve Dışı

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe