Performans sanatçısı Ayça Ceylan, Japonya’nın Yamaguchi şehrinde yer alan Do a Front konuk sanatçı programına kabul edildi. 1 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen konuk sanatçı programı sanatçının bu süre zarfında ürettiği eserlerin sergiye evrilmesi ile son buluyor.

Sagi no Mai (büyük ak balıkçılın dansı) ritüelinden ilhamı alan ve bunu güncel sanatta ‘Thinking like Dancing’ temasıyla birleştiren konuk sanatçı programında Ceylan, “The key that opens to the gate of invisible library (egret)” isimli mekâna özgü performatif bir yerleştirme üretti. Performans videosu, sanatçı kitabı, ses tasarımı, performans fotoğraflarından oluşan yerleştirme; büyük ak balıkçıl üzerinden hayvan sembolizmi, karşılaştırmalı mitoloji, bedenin doğayla uyumlanması ve çoktürlülük kavramlarına temas ederek zamanlar arası bir anlatı oluşturuyor.

Japonya’daki kısıtlamalardan dolayı online bir formata evrilen konuk sanatçı programında Ayça Ceylan, eser üretimini İstanbul ve Göbeklitepe’de gerçekleştirdi. Sergi ise Do a Front’un Yamaguchi, Japonya’daki fiziksel alanında 5 Kasım’da açıldı. Sürecin konuk küratörlüğünü Yamaguchi Center for Arts and Media’nın küratörü Leonhard Bartolomeus üstlendi.

