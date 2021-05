Bütün dillerde günaydın!

Dünya Çocuklarına Günaydın

Çağdaş resim sanatımızın duayeni Mehmet Güleryüz’ün 1968 yılında çizdiği, o zamandan beri Türkiye’nin önde gelen grafik sanatçısı Mengü Ertel’in çekmecesinde bekleyen, bakmalara doyamadığımız resimleri Esma Ertel’in şiir gibi öyküsüyle buluşuyor.

Her gün devesi Moku ve horozu Bırbır ile birlikte Güneş’i selamlamaya giden, yeni günün getireceği mucizelere teşekkür eden Bedia Hanım bir gün koca bir atlasa bakarak soruyor: “Şu koca âlemde kim bilir kimler, nerelerde güneşe selam veriyor?”

Düşünüyor taşınıyor, sonunda Moku’yla Bırbır’ı da yanına alarak farklı kültürleri, bambaşka toprakları keşfe çıkıyor. Tabii, biz de peşlerinden. Gittiğimiz her kıtada güneşe farklı bir dilde ‘Günaydın’ ve ‘Merhaba’ diyor, her kıtada tanıştığımız farklı bir horozun ötüşüyle yeni günü selamlıyoruz.



DÜNYA ÇOCUKLARINA GÜNAYDIN

Esma Ertel

Resimleyen: Mehmet Güleryüz

Doğan Egmont, 2021

36 sayfa, 38 TL.

DÜNYAYI DEĞİŞTİREN KADINLAR

Her biri kendi yöntemiyle; kelimeleriyle, icatlarıyla, seçimleriyle dünyayı değiştirmiş insanların hikâyelerini çocuklarla buluşturan ‘Dâhiler Sınıfı’ serisi, ‘Süfrajetler: Tüm Kadınlara Oy Hakkı’ ile devam ediyor.

Süfraj (suffrage) oy verme hakkı anlamına geliyor. Başlangıçta karşıtları tarafından küçümseme amaçlı kullanılan kelime, zamanla dünyanın en önemli kadın hareketlerinden birinin adı oluyor. 20’nci yüzyılın başlarında İngiltere’de kadın hakları mücadelesi için örgütlenen kadınlara ‘Süfrajetler’ deniyor. Kadınların oy verme hakkı için yola çıkan Süfrajetlerin temeldeki hedefiyse toplumdaki yaygın kadın algısının kırılmasına yönelikti. Bu algıyı anlatabilmek için kitapta geçen şu cümle yeterli olur sanırım: “Kızımız Emmeline yetenekli, erkek olmaması ne yazık!”

Daha çocukken babasından bu sözleri duyan Emmeline, ileride Süfrajetler Hareketi’nin lideri olacak olan Emmeline Pankhurst’tan başkası değil. ‘Süfrajetler: Tüm Kadınlara Oy Hakkı’ tüm dünya kadınlarının hak arayış mücadelelerine örnek olan bu hareketi Emmeline Pankhurst ve yakın dostu Thelma üzerinden bilgi ve macerayı birleştiren bir kurguyla anlatıyor.

Kitabın başında bir çamaşırhanede çok ağır koşullarda çalışan ve buna rağmen erkeklerden çok daha az kazanan Thelma ile tanışıyoruz. Patronunun bütün kötü muamelelerine sessiz kalıyor çünkü işverenler kendi aralarında örgütlenerek ‘asilik’ yapan kadın işçileri kovuyor ve başka yerlerde de işe girmelerini engelliyor. Yaşadığı haksızlıklara daha fazla dayanamayan Thelma, birkaç gün önce tanık olduğu, sokakta küçücük bir kalabalığa “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir” diye haykıran bir başka kadının kapısında alıyor soluğu. Ve kendini inanılmaz bir mücadelenin ortasında buluyor. Tüm baskılara rağmen yılmadan sürecek, günden güne büyüyecek ve sonunda zafere ulaşacak bir mücadelenin.





DÂHİLER SINIFI

SÜFRAJETLER

Sabina Colloredo

Resimleyen: Rita Petruccioli

Çeviren: Kemal Atakay

Domingo Yayınları, 2021

80 sayfa, 26 TL.