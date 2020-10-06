Bond salon kapattı

Dünyanın en büyük ikinci sinema zinciri Cineworld, yeni film tanıtımlarının ertelenmesi ve koronavirüs nedeniyle yaşanan talep düşüşüne paralel bu hafta sonunda Birleşik Krallık ve ABD’deki tüm sinema salonlarını geçici kapatacak.

Cineworld, ABD’deki 536 Regal tiyatrosunun tamamında ve 8 Ekim’den itibaren de İngiltere’deki 127 Cineworld ve Picturehouse tiyatrosundaki operasyonlarının askıya alınacağını belirtti.

Pandemiden önce dünya çapında 37 bin, İngiltere’de ise 5500 kişiye iş olanağı sağlayan şirketin, Birleşik Krallık’ta 127, ABD’de 543 Regal sinema salonu bulunuyor. Salonların ne zaman yeniden açılacağı konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı. İngiltere’de 4 Temmuz itibariyle sinemaların tekrar açılması kararı alınmış, Cineworld ise 31 Temmuz’da salonlarını yeniden açmıştı. Cineworld CEO’su Mooky Greidinger “Cineworld süreci yakından takip etmeye devam edecek ve salonları en uygun zamanda tekrar açmak için gelecek planları yapacak” diye konuştu.

Şirketin Doğu Avrupa ve İsrail’deki toplam 123 salonu ise, bu bölgelerdeki daha düşük koronavirüs kısıtlamaları ve yerel filmlerin gösterimi sebebiyle açık kalmaya devam ediyor.

2021’E ERTELENDİ

Sinema salonu işleten şirketlerin kapanma ya da küçülme kararlarının ardında iddialı pek çok yapımın pandemi nedeniyle vizyon tarihlerini ertelemesi yatıyor. Bu yıl 3 Nisan’da vizyona girmesi planlanan ancak pandemi nedeniyle sık sık ertelenen yeni Bond filmi ‘No Time to Die’in vizyon tarihi bir kez daha ertelenerek 2021 Nisan olarak açıklandı. Filmin vizyon tarihinin gelecek yıla ertelenmesinin en büyük etkenlerinden biri de Christopher Nolan’ın ‘Tenet’inin gişedeki başarısızlığı olduğu işaret ediliyor.