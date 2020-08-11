Boğaz'da kadın oyunları

Mek'an Tiyatro'dan 'Dansöz'.

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nin (SSM), Sabancı Vakfı’nın katkılarıyla başlattığı Müzede Sahne etkinliğinin dördüncüsü ‘Adı Sanı, İsmi Cismi’ başlığı ve ‘Topyekûn Kadın’ temasıyla başladı. Sanat yönetmenliğini Emre Koyuncuoğlu’nun üstlendiği ve 15 Ağustos’a kadar devam edecek olan Müzede Sahne kapsamında Altıdan Sonra Tiyatro’nun ‘Nihayet Makamı’, Mek’an Tiyatro’nun ‘Dansöz’, Kadıköy Emek Tiyatrosu’nun ‘Pireli Varyete’ ve Atta Festival’in uluslararası prodüksiyonu olan çocuklara yönelik ‘Tavşan Aranıyor’ adlı oyunları Sabancı Müzesi’nin açık hava sahnesinde seyircilerle buluştu.

Etkinliğin bu yılki başlığı şiddet gören kadınların sesi olması amacıyla ‘Adı Sanı, İsmi Cismi’ olarak belirlendi.



OYUN ÖNCESİ PANELLER ÜCRETSİZ

Her oyundan önce Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (Su-Gender) işbirliğindeki söyleşiler ve Boğaziçi Üniversitesi Cinsel Tacizi Önleme Komisyonu, Okan Üniversitesi Cinsel Tacizi Önleme ve Destek Çalışmaları Komisyonu, Susma Bitsin, Mor Çatı ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun yer aldığı paneller de ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Programda bu akşam 19.30’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın oyunu ‘Gül’e Ağıt’ın okuması var. Saat 21.00’de ise Tiyatro Öteki Hayatlar’dan kürtaj üzerine bir kadın oyunu olan ‘Karar’ sahnelenecek. Etkinlik yarın akşam Tatavla Sahne’nin ‘İnadına İnsan’ ve Kadıköy Theatron’un ‘Altın Elma’ adlı oyunlarıyla devam edecek.





Kadıköy Theatron, Altın Elma



Etkinlik kapsamında Duygu Dalyanoğlu’nun projesi ‘K’nın Sesi’, BGST oyunu ‘Bir Kadın Uyanıyor’, Tiyatro BeReZe yapımı ‘Fil’, Tiyatro Hemhal’in oyunu ‘Tırnak İçinde Hizmetçiler’, Biteatral yapımı ‘Bir Delinin Güncesi’ ve Tiyatro 11’in ‘Şişman Güzeldir’ adlı oyunu seyirciyle buluşacak. Sosyal mesafe kurallarına uyularak düzenlenecek etkinliğin biletlerine sakipsabancimuzesi.org/tr adresinden ulaşılabilir.