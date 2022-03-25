Bizi buluşturan festival

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Enrico Pieranunzi Trio



İtalya’nın en önemli caz piyanisti olarak gösterilen Enrico Pieranunzi, klasik tekniğini modern cazla birleştirdiği performansıyla festival sahnesinde olacak. Büyüleyici bir müziğe sahip olan sanatçı, konserlerinde doğaçlama anlara da yer veriyor. Aynı zamanda müzik profesörü de olan Pieranunzi, caz ve klasik müziği de eserlerinde harmanlıyor. The Marmara Esma Sultan Yalısı’nın atmosferinde yalın ve unutulmaz bir festival anı yaşayacaksınız. (The Marmara Esma Sultan Yalısı, 27 Haziran 21.00)

John McLaughlin & The 4th Dimension



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Virtüoz gitarist John McLaughlin’in dünyanın dört bir yanını yansıtan müziği adeta bir gezgin edasında. Sayısız stilde çaldığı gitarıyla füzyon bir müzik ortaya koyuyor. Bir rock yıldızını andıran caz müzisyeni, doğaçlamalarla dolu da bir performans sunuyor. Flamenko gitarıyla çaldığı şarkılarını bossa nova müzikleriyle harmanlıyor. 70’lerden bugüne üretkenliğini koruyan bir efsaneyi izleyecek olmak ise festivalin bize sunduğu bir artı niteliğinde. MCLauglin’e ‘Now Here This’ albümünde beraber çalıştığı The 4th Dimension da sahnede eşlik edecek. Grubun, elektronik müzik etkileri bu özel performansta kendine yer edinecek. (Harbiye Açıkhava Tiyatrosu, 29 Haziran 21.00)

Kalben ‘Eski Dünyanın Yangını’/ Boom Pam/ Kutiman



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Yılın başında yeni albümü ‘Eski Dünyanın Yangını’nı çıkaran Kalben, sağlık sorunları nedeniyle yeni şarkılarını canlı söyleyemeden sahnelere ara vermişti. Bir bakıma bu yeni eserleri de canlı, bağıra çağıra söyleyeceği bir konser olacak. Öncesinde İsrailli Boom Pam sahnede. Grup, Selda Bağcan ile sahneyi paylaşmasıyla tanınıyor. Kutiman ise afrobeat ile funk’tan beslenen şarkılarını çalacak. (Harbiye Açıkhava Tiyatrosu, 30 Haziran 20.00)

Dianne Reeves/ Ercüment Orkut Trio



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Dianne Reeves, 80’lerin sonlarından beri cazın en iyi şarkıcılarından biri. Genellikle büyük müzisyen Sarah Vaughan’ın operayı andıran caz mirasını devam ettirmesiyle biliniyor. Reeves’in ‘yüksek kalitede’ diye ifade edilen şarkı sözü yazarlığı sesine de aynı şekilde yansıyor. Afrika, Latin Amerika ve Karayipler’in müziğinden ilham aldığı şarkılara sahip. Sanatçının canlı performansları da teknik açıdan ışıldıyor. İstanbul Caz Festivali’nin yaptığı ‘Türkiye’de 2010’ların en iyi 10 caz şarkısı’ listesinin ilk sırasına ‘Low Profile’la adını yazdıran Ercüment Orkut’sa Türkiye’nin en iyi caz müzisyenlerinden biri. (Harbiye Açıkhava Tiyatrosu, 5 Temmuz 20.00)

Melody Gardot



Daha önce de festivali konuk olan Melody Gardot, 16 yaşında Philadelphia’nın caz barlarında piyano çalarak kariyerine başladı. Gardot, dinleyicisine kimi zaman hüzünlü kimi zamansa İspanyol gecelerine döndüren ateşli bir müzik sunuyor. 50’lere gönderme de yapan şarkıları, nostaljik bir havaya sahip. Tango eserleri ve bossa nova türündeki parçaları onun müziğini daha ilgi çekici hale getiriyor. Kendi şarkılarını yazıp söyleyen sanatçı, Amerikan köklerinden başlayıp ardından ritimlerini yükselten bir konsere imza atacak. (Harbiye Açıkhava Tiyatrosu, 7 Temmuz 21.00)

Teoman’ın ‘Koyu Antoloji’si



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Teoman, 4 yıl önce kült olmuş 26 şarkısını bir araya getirdiği ‘Koyu Antoloji’ albümünü dinleyicisine sundu. Teoman’ın kışkırtıcı şarkı sözleri, kaotik sesi albümün temelini oluşturuyordu. Yatakta bırakılan kadın, kapıdan sessizce çıkan adam, mutlu sonları olmayan ilişkiler, ölümler, pişmanlıklar, yalnızlıklar, korkular... Teoman’ın yıllardır dinlediğiniz şarkılarını albümün formatına uygun bir şekilde konserde fazlaca koyu bir şekilde dinleyeceğiz. (Harbiye Açıkhava Tiyatrosu, 6 Temmuz 21.00)

Bunlara da dikkat!

- Festivalin ikonik bölümü +1’li Gece Gezmesi’nde beş mekânda önemli Türk müzisyenler sahneye çıkacak. Ayyuka, Hey! Douglas, Yin Yin, Noiserv ve daha birçok sanatçı 2 Temmuz akşamı Moda Sahnesi, Dorock XL, Kadıköy Sahne, The Wall’da olacak.

- Şehrin önemli caz mekânı Nardis Jazz Club’ın 20’nci yılı için 28 Haziran’da Sultan Park-Swissotel The Bosphorus’ta özel bir gece yaşanacak. Bu köklü kulübün varlığını kutlayacak müzisyen kadrosu ise şöyle: Ferit Odman Group, Cem Tuncer Quartet, Dilek Sert Erdoğan Group, İpek Dinç Band, Aydın Kâhya Band, Uraz Kıvaner, “Chet Baker Project”, Önder Focan Group, Meltem Ege Group, Sibel Köse Group, Hayati Kafe ve Roberta Gambarini.

- Festivalin ücretsiz etkinliği ‘Parklarda Caz’ da yerini alıyor. Şehrin dört bir yanındaki parklarda Genç Caz+ gruplarının performanslarının yanı sıra Botticelli Baby ve Tuba Skinny sahnede.

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Geçmişe saygı duruşu niteliğinde



Harun İzer (İstanbul Caz Festivali Direktörü): “İKSV’nin 50. yılına girerken, 29. İstanbul Caz Festivali’nde temamızı ‘Bizi buluşturan festival’ olarak belirledik. Bu yılın programı aslında biraz da bunca yıldır gerçekleşen (ve köklerini daha önceki İstanbul Festivali’nden alan) festivalimizin geçmişine bir saygı duruşu gibi oldu. Hem uzun yıllar önce festivalde yer almış isimleri tekrar ağırlıyoruz, sevdiğimiz etkinlik ve isimlere tekrar kavuşuyoruz hem de yenilikçi ve keşifçi tarafımızdan vazgeçmiyoruz. M. K. Perker de bu çizgide, festivalin buluşma duygusunu öne çıkaran bir afiş tasarladı. Ayrıca Garanti BBVA’nın da bizimle birlikteliğinin 25. yılı, uzun zamandır devam eden bu destek adeta sürdürülebilirliğin tanımı gibi bizim için.”