'Biz' olmaya davet

Hamburg’da yaşayan Türk tasarımcı Yiğit Karagöz pandemiden dolayı herkesin ‘biz’ olma hissini kaybettiği düşüncesiyle sosyal medyadan ‘Less me, more we’ (Daha az ben, daha çok biz) yazan bir tasarım yaparak paylaştı. Karagöz kendisi gibi hisseden tasarımcılara bu konseptte tasarım yapma çağrısında bulundu. 76 sanatçı Karagöz’ün çağrısına yanıt verdi. Öyle tasarımlar yapıldı ki Karagöz 76 eseri Hamburg’un St. Pauli Meydanı’na asarak bir sergi oluşturdu.

‘PANDEMİ HERKESİ BİREYSELLEŞTİRDİ’

Uluslararası bir reklam ajansında sanat direktörü olarak çalışan Karagöz ‘Less me, more we’nin hikâyesini şöyle anlatıyor: “Pandeminin ilk dönemlerinden bugüne herkesin giderek bireyselleşmeye başladığını ve o eski biz olma halinin unutulduğunu düşünüyorum. Eskiden beri sanat kolektiflerinin birbirini daha çok desteklemesini isteyen, ortak üretimle ortaya çıkan işlerden çok keyif alan biriyim. Bu bireyselleşme hali benim aklıma ‘Less me more we’ cümlesini getirdi. En başta bir tasarım yapıp bunu sosyal medyada paylaşmayı düşündüm. Ama sonra neden bunu tek başıma yapıyorum sorusu düştü aklıma. Tasarımımı bir duyuruyla birlikte paylaştım ve benim gibi hisseden tasarımcılara çağrıda bulundum.”



Bu çağrının büyük ilgi görmesi Karagöz’ü şaşırtmış: “Tam 76 kişi tasarım yolladı. Bir ara işin kontrolden çıkmasından korktum. Bu kadar ilgi beklemiyordum. ‘Demek ki benim gibi hisseden çok kişi var’ diye düşündüm. Hepsi de çok ciddi emek harcanmış, içinde düşüncesi olan çok iyi işlerdi. Herkes yaptığı tasarıma biz olma coşkusunu yansıtmıştı. Hem işler bu kadar iyi hem de katılım sayısı bu kadar yüksek olunca bunu bir sergi yapmam gerektiğini düşündüm. Çağrıda bulunduğum insanlar işi bu kadar ciddiye alınca ben daha da çok ciddiye aldım.”

SERGİ SÜRECİ VİDEOYA DÖNÜŞTÜ

Karagöz sergi alanı olarak Hamburg’un sol görüşlü, kolektif bilincinin yüksek olduğu St. Pauli meydanını tercih ettiğini anlatıyor. Eser sahipleri sergiyi gezemeyecekleri için hazırlık aşamasını da video çalışmasına dönüştürmüş. Sergiyle ilgili çok olumlu geri dönüşler aldığını belirten Karagöz, “Hiç beklemediğim bir anda kendi kendine gelişen bir süreç oldu. Kolektif iş yapmak özellikle pandemi döneminde hepimize kendimizi iyi hissettiriyor” diye konuştu.