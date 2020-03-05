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Kitap Sanat
Haber Giriş: 05.03.2020 - 15:38,Son Güncelleme:/

Bir Garip Orhan Veli Almanya yolcusu

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Bir Garip Orhan Veli Almanya yolcusu
Bir Garip Orhan Veli
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Murathan Mungan’ın şair Orhan Veli Kanık’ın şiirlerinden kurgulayarak yazdığı, Reha Özcan’ın yıllar sonra sahneye taşıdığı tek kişilik oyun ‘Bir Garip Orhan Veli’ mart ayında Almanya’da tiyatroseverlerle buluşacak.

 

Müşfik Kenter’in 30 sene boyunca sahnelediği klasikleşen eser ‘Bir Garip Orhan Veli’, Reha Özcan’ın farklı yorumu ve yönetmen Murat Sarı’nın dinamik tasarımıyla Almanya’da sahnelere konuk olmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de sahnelenmeye başlayan oyun 8 Mart’ta Münih’te ve 22 Mart’ta Berlin Tiyatro Festivali’nde izleyicisiyle yurtdışında ilk kez buluşacak.
Yaşama sevincini, umudunu, tutkularını, İstanbul sevdasını kusursuz bir dille bize aktaran ölümsüz şair Orhan Veli’nin dizeleri, usta yazar Murathan Mungan’ın etkileyici kalemiyle ‘Bir Garip Orhan Veli’de buluşurken, oyunda Reha Özcan’a sahnede müzikleriyle Nejat Dimili eşlik ediyor.
‘Bir Garip Orhan Veli’ mart ayında Türkiye’de farklı sahnelerde seyirciyle buluşmaya devam ediyor.
Biletler www.biletix.com ve tiyatro gişelerinde satışta... 

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