‘Bir araya gelmeye ihtiyacımız var’

Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştireceğiniz Artweeks@Akaretler’i pandemi nedeniyle düzenleyip düzenlememe konusunda ne gibi çekinceler yaşadınız ve düzenlemeye nasıl karar verdiniz?

Sanat dünyası bildiğiniz üzere pandemide kapanan ilk sektörlerden. Yaklaşık dört ay gibi bir süre de kapalı kaldık. Yaz ayları bizlerin sergilerinin olmadığı, daha çok koleksiyon sergisi ya da yaz karmaları yaparak geçirdiğimiz bir dönem. Genellikle de sezon eylül-ekim başlar. Sanat sektörü olarak pandemi önlemlerini çok ciddiye alan ve hassasiyetle uygulayan sektörüz. İzlenme sayısı ve çalışma saatlerimizi değiştirdik. Sergilerimizin ana özelliği olan açılışlarımızı kaldırdık. Ancak sergilerin ve sanat eserlerinin görülmeye, sanatsever ve koleksiyonerlerle bir araya gelme ihtiyacı var.

Akaretler Sıraevler yılda iki kez Artweeks@Akaretler’e ev sahipliği yapıyor. Sanatseverler tarafından oldukça ilgiyle izlenen etkinlik, binalar müsait olduğu sürece de yapılacak. Bu edisyonu yapma konusunda çok kolay karar veremedik. Sürekli gündemi takip ettik ve yine son anda bir araya gelebildik. Her şey yaklaşık bir ay içinde hayata geçmiş olacak. Gerek binaların müsaitligi, gerek pandeminin gidişatı bizim son anda harekete geçmemize neden oldu. Daha önceki edisyonlarda bizimle birlikte olan galeriler son dakika organizasyonuna alışıklar. 4. edisyonda UBS fiziki mekânda sponsor değil: Art Basel’ler başta olmak üzere dünyadaki tüm fuarlar iptal olduğu için kendileri de bu konuda hassas. Bu edisyonda bizleri dijital ortamda destekleyecekler ve dijitalde sponsor oldular. Her edisyonda bina sayımız farklılık gösteriyor, dolayısıyla her etkinlikte farklı bir yapılanma içinde oluyoruz. Bu kez bizimle ilk edisyondan itibaren birlikte olanlar ile birbiriyle yakın ilişkide olan galerilerin seçilmesine önem verdik. Kış aylarını riskli bulduğumuz için pastırma yazı diye geçen tarihleri seçtik. Yakın gelecek hâlâ çok belirsiz olduğu için yapılmasının doğru olduğunu düşündüğümüz tarihlerde sanatseverlerle bir araya gelmeyi planlıyoruz. Uzun zamandır bizleri merak eden ve takip eden sanatsever dostlarımız için bir aradalık sergilemek bizler için de moral verici olacak.

Artweeks@Akaretler’de Ekrem Yalçındağ küratörlüğünde Volkan Demirel-Baha Toygar koleksiyonundan bir seçki yer alacak. Volkan Demirel-Baha Toygar koleksiyonu ne üzerine yoğunlaşıyor? İzleyiciyi nasıl bir seçki bekliyor?

Kendi alanında iki başarılı insan Volkan Demirel ve Baha Toygar. İkisinin de birçok benzer özellikleri var. Öncelikle sanatla olan ilişkilerini paylaşmaya açıklar ve bu yönüyle çevrelerini etkilemeyi başarıyorlar. Volkan ve Baha, koleksiyonlarını genişletirken aynı kaynaktan ilerliyor. Genç sanatçıların yaptıklarına olan ilgi ve takip onları aktif-sportif bir biçimde atölye ziyaretlerine yöneltiyor. Aynı zamanda aktüel sergileri de yakından takip ediyorlar. Volkan Demirel ve Baha Toygar koleksiyonun ağırlığını, figüratif-ifadeci eserler oluşturuyor. Koleksiyonun bu özelliği sergiye de yansıyacak.

Ara Güler Müzesi özel seçkisinde neler olacak?

Ara Güler Müzesi’nin özel bir seçkisi olacak. Ara Güler’in 50/60/70’lerin İstanbul’unu fotoğrafladığı kareleri hepimizin ezberi... Akaretler’de ise farklı bir seçkiyle yer alacak. Ara Güler’in gözünden eski Bodrum, İzmir ve Aphrodisias sanatseverlerle buluşacak.

Artweeks@Akaretler’de 10 galeri yer alıyor. Bu galeriler nasıl belirlendi?

Bu sene bina sayımız az, dolayısıyla dışarıya duyuru yapamadık başvurular için. İlk edisyondan itibaren bizimle olan The Empire Project gibi birbiriyle yıllardır yakın ilişkide olan galerilerin bir araya gelmesine öncelik verdik. Seçilen bu 10 galeri sanat dünyasının yakından tanıdığı ve izlediği galeriler: Anna Laudel, The Empire Project, Ferda Art Platform, Gama, Martch Art Project, Merkur, Mine Sanat, Pi Artworks, Pilevneli ve x-ist. Üçüncü edisyonumuzda bina sayımız fazlaydı ve daha katılımcı bir etkinlik oldu. Ancak Artweeks@Akaretler’in ana özelliği olan, bir aradalık, profesyonel yapıların amatör bir ruhla bir araya gelmeleri, birbirini desteklemeleri ve son dakika organize olabilmek yine bu edisyonda da öne çıkan özellik oldu.

Bu yıl etkinlikte sadece Şerife Bilgili Ercantürk’ün kişisel sergisi sergisi olacak. Onun sanatıyla ilgili neler söylemek istersiniz sanatseverlere?

Şerife Bilgili Ercantürk’ün ikinci kişisel sergisinin küratörlüğünü yine Begüm Alkoçlar üstleniyor. Bir hatırlama biçimi olarak hayatı, tuval üzerinde kentin mikro ve makro görünümlerine eklemlendiren Şerife Bilgili Ercantürk, yeni soyut çalışmalarında aynı izi sürmeye devam ediyor.

Artweeks@Akaretler’de pandemiyle ilgili ne gibi önlemler alındı?

Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı salgın yönetimi prosedürleri uygulanacak.

COVID-19 sebebiyle bu seneki Artweeks@Akaretler’de her kapı önünde sabit güvenlik duracak, ateş ölçümü ve kişi sayımı yapacak. İçerilere dezenfektan konulacak ve temizliğe dikkat edilecek.

4. Artweeks@Akaretler, 28 Ekim - 8 Kasım Akaretler Sıraevler’in 25-27, 35, 37-39 ve 55 numaralı binalarında görülebilir.