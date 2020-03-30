BİFO’nun unutulmaz konseri yayında

BİFO’nun geçen sezonun kapanış konseri olarak verdiği çok özel bir konseri, kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için dijital ortama taşındı. BİFO’nun sanat yönetmeni ve sürekli şefi Sascha Goetzel’le birlikteliğinin 10. yılı şerefine düzenlenen konsere resim, heykel, film ve enstalasyonlarıyla tanınan dünyaca ünlü sanatçı Carlito Dalceggio performansıyla eşlik etmiş ve konser, izleyicilerin büyük beğenisini kazanmıştı. Bu tarihi konserinin kaydı borusansanat.com’da izlenebilir.

Borusan Sanat, ayrıca sağlık tedbirleri amaçlı evlerde geçirilen bugünlerde, internet üzerinden yayın yapan Borusan Klasik radyo ile evlere 24 saat kesintisiz klasik müzik dinletisi sunuyor. Borusan Klasik, zengin klasik müzik arşivi ve hayatın ritmine eşlik eden yayın akışıyla gün boyu yayında. Borusan Klasik, www.karnaval.com/borusanklasik adresinden veya mobil cihazlara indirilen @karnavalcom uygulamasıyla dinlenebilir.

Sascha Goetzel 10. Yıl Konseri’ni izlemek için TIKLAYIN...

