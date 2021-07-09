Bergama Tiyatro Festivali, yeniden!

Vahşet Tanrısı - DasDas

Bergama Tiyatro Festivali, 26 - 29 Ağustos tarihleri arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama Belediyesi ve Bergama Kültür ve Sanat Vakfı (BERKSAV), Bergama Ticaret Odası (BERTO) ile Ne Yerde Ne Gökte Derneği’nin destekleriyle BERaBER ve 3dots tarafından düzenleniyor. Bu yıl ikincisi gerçekleşecek olan Türkiye’deki ve dünyadaki güncel sahne sanatları örneklerini seyirci ile Bergama’nın kendine has atmosferinde buluşturmayı hedefleyen festivalde, dört gün boyunca sanatseverleri yoğun ve keyifli bir program bekliyor. Festival ayrıca Bergama ve çevresinden amatör-profesyonel ekiplere de alan açıyor. Festivalde yer alacak yerli oyunlar belli olurken, kalan tüm detaylar ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.







İKİ OYUN PRÖMİYER YAPACAK

İlki 2018 yılında gerçekleştirilen ve yoğun ilgi ile karşılanan Bergama Tiyatro Festivali, bu yıl 26- 29 Ağustos 2021 tarihleri arasında ulusal ve uluslararası toplulukları Bergama’da sanatseverlerle buluşturuyor. Festival kapsamında, katılımcıları Bergama’nın simgeleşmiş mekânlarında özel bir seyir deneyiminin yanında kültür, sanat, tarih ve güncel olayların performans sanatları aracılığıyla tartışmaya açıldığı bir atmosfer bekliyor.

Direktörlüğünü Eren Arıkan’ın üstlendiği festivalin ulusal programında DasDas’ın çok sevilen oyunu Vahşet Tanrısı, prömiyerini Bergama Tiyatro Festivali’nde yapacak olan Kumabaracı50 yapımı 'Demiryolu Hikâyecileri' ile yine prömiyerini festivalde yapacak olan Mekan Artı Berlin ortak prodüksiyonu 'Uzak' gibi oyunlar sahnelenecek.

Festivalde bu sene de farklı disiplinlerden konuklar yer alacak. Hareket noktası olarak aldığı Büyük Bergama Sunağı’nı sesli mimari ve performanslar ile yeniden yorumlayan Cevdet Erek, bu yorumların ilki olan Bergama Stereo’yu 2019'da Ruhrtrienale kapsamında Bochum'da ve Berlin’de Hamburger Bahnhof Müzesi'nde sergilemişti. Sanatçı projenin Bergama'da gerçekleşecek uzun soluklu olması planlanan devamının ilk adımlarını festivalde sergileyecek.

Sürdürülebilir, paylaşan ve dönüşen bir festival hayaliyle üç yıl aranın ardından yeniden merhaba diyen Bergama Tiyatro Festivali, 26 -29 Ağustos 2021 tarihleri arasında Bergama’nın tarihi sokaklarında kaybolmak, antik tiyatrolarında, çağdaş mekanlarında oyunlar izlemek isteyenleri Bergama’ya davet ediyor.

Festival biletleri çok yakında Mobilet üzerinden alınabilecek.