Başka varoluş ve birliktelik olasılıkları arayan sergi: Müstesna Kadavra

Galeri Nev İstanbul’da farklı sanat pratiklerine sahip dokuz sanatçının işlerini bir araya getiren ‘Müstesna Kadavra’ başlıklı sergi, hareket ile durağanlık, yaşam ile ölüm, organik ile inorganik, gerçek ile temsil, parçalanma ve bütünlenme gibi ikiliklerin ötesinde, başka varoluş ve birliktelik olasılıkları için düşünsel ve fiziksel bir imkân alanı sunuyor. Adını 20. yüzyılda Sürrealist sanatçıların oynadığı, rastlantısallığa dayalı ve çeşitli şekillerde günümüze kadar gelen kolektif çizim oyunu ‘Le Cadavre Exquis’den alan serginin küratörlüğünü Gizem Gedik üstleniyor. Tıbbi terminolojide, bedensel atığın işlev kazanmasını ve bir bilgi nesnesine dönüşmesini ifade eden kadavra; sergide, doğa kökenli nesnelerin farklı amaçlarla bir araya gelişinin veya temsil edilişinin birer metaforu olarak karşımıza çıkıyor. 13 Şubat’a kadar sürecek sergide Ani Çelik Arevyan, Kerem Ozan Bayraktar, Nermin Er, Tayfun Erdoğmuş, Ali Kazma, Ekin Saçlıoğlu, Hale Tenger, Nazif Topçuoğlu ve Nergiz Yeşil’in işleri yer alıyor.