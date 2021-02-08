Saadet Köleoğlu (28), 10 yıldır beyin tümörü hastalığıyla mücadele ediyor. Köleoğlu, sürekli üreyen bir tümör nedeniyle her altı ayda bir operasyon geçirmek zorunda. Şu ana kadar 21 kez ameliyat olan Köleoğlu’nun sağ gözü de alınmak zorunda kalındı. Ev kadını olan Köleoğlu’nun en büyük destekçilerinden birisi de müzisyen kardeşi Şoreş Devrim Açıkgöz oldu.

PANDEMİ ETKİLEDİ

Köleoğlu’nun tedavisi için müzisyen dostlarından destek isteyen Açıkgöz’e yardım eli uzatan sanatçılar arasında Musa Eroğlu da yer aldı. Eroğlu, Açıkgöz’e imzalı bağlamasını hediye ederek gönderdi. Açıkgöz, kardeşinin tedavi süreci ve Eroğlu’nun hediyesi ile ilgili Hürriyet’e şunları söyledi: “Ben de müzisyenim. Solist olarak Ankara’da sahne alıyorum. Pandemi 20 yıldır müzik yapan biri olarak başta beni ve eski normal koşullarında çalışabilen aile bireylerini çok etkiledi malumunuz. Kardeşimin tedavisi için çevremdeki eş dosttan destek istiyorum. Musa bey de bize bağlamasını hediye etti. Biz de bağlamayı yardımsever bir arkadaşa verip, ameliyat masrafları için bir miktar destek alacağız.”



