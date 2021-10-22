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Bağımsız sanatçılar Mamut’ta buluşuyor

# Mamut Art Project 2021# Mamut Art 9. Edisyon#Mamut Limited
Bağımsız sanatçılar Mamut’ta buluşuyor

Türkiye genelinde bağımsız yetenekleri sanat profesyonelleriyle buluşturan Mamut Art Project’in 9. edisyonu Yapı Kredi Bomontiada’nın üç farklı mekânında ve çevrimiçi platformunda başladı.

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Türkiye genelinde bağımsız yetenekleri sanat profesyonelleriyle buluşturan Mamut Art Project’in 9. edisyonu Yapı Kredi Bomontiada’nın üç farklı mekânında ve çevrimiçi platformunda başladı. Özel içerikleri ve seçkisiyle sanatseverlerle bir araya gelen Mamut, 31 Ekim’e kadar ücretsiz olarak fiziksel ve çevrimiçi ziyaret edilebilir.
Bu yıl Paribu’nun desteğiyle düzenlenen Mamut’ta 43 sanatçının eserleri ve ‘Dreamscapes’ adı altında özel bir seçki sergileniyor. 43 sanatçının 300’e yakın eserinden oluşan daha kapsamlı bir seçki ise eşzamanlı olarak mamutartproject.com adresi üzerinden sanatseverlerle buluşuyor. Hayali konser afişi projesi ‘Dream Gigs Illustrated’i de yürüten Hood Base ekibinin küratörlüğünde ve +1 katkılarıyla düzenlenen ‘Dreamscapes’ başlıklı sergide ise yaklaşık 28 illüstratörün, müziğin görsel dünyasını yansıttıkları eserleri yer alacak. Aynı zamanda mekâna gelen ziyaretçileri ‘Dream Gigs Illustrated’ projesinin devamı niteliğinde olan bir sürpriz bekliyor.
Mamut Limited (Artists’ Editions)’ adı altında, sanatçıların sınırlı sayıda üretilmiş, edisyonlu çalışmalarına yer verecek yeni bir projeyi de hayata geçiren Mamut Art Project’in bu yılki jürisinde sanatçılar Hale Tenger ve Can Altay, küratör ve sanat yazarı Necmi Sönmez, sanat danışmanı Melis Terzioğlu ile Pilot Galeri kurucusu Azra Tüzünoğlu yer aldı.

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# Mamut Art Project 2021# Mamut Art 9. Edisyon#Mamut Limited

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