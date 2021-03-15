Attilâ İlhan Ödülleri için başvuru zamanı

Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı tarafından Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları desteğiyle Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri’nin bu yıl altıncısı düzenleniyor. Yarışma kapsamında 2020 yılında yayımlanmış bir şiir kitabı ve bir romana Attilâ İlhan Edebiyat Ödülü; ayrıca 30 yaş altı erkek ve yaş sınırlaması olmaksızın kadın yazarlara da ilk roman ve ilk şiir kitabı için Vakıf Özel Teşvik Ödülü verilecek. Yarışmaya başvurular 19 Haziran’a kadar devam edecek.

2020 yılı içerisinde yayımlanmış eserler ile başvurulabilecek yarışmada, Attilâ İlhan Edebiyat Ödülü’ne hak kazanan şiir kitabı ve roman sahibi 7.500 TL; Vakıf Özel Teşvik Ödülü’ne hak kazanan ilk şiir kitabı ve ilk roman sahibi ise 2.500 TL para ödülü sahibi olacak.

Onursal başkanlığını Doğan Hızlan’ın üstlendiği Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri jürisi roman dalında Mehmet Eroğlu (başkan), Deniz Yüce Başarır, Faruk Şüyün, Seval Şahin ve aile adına Ali Cem İlhan; şiir dalında ise Metin Celal (başkan), A. Ali Ural, Adnan Özer, Tuğrul Tanyol ve aile adına Kerem Alışık’tan oluşuyor.

Yarışmaya katılacak şair - yazar ya da yayınevlerinin, hangi kategoriden aday olunduğunu belirten (Attilâ İlhan Edebiyat Ödülü ya da Vakıf Özel Teşvik Ödülü) imzalı bir yazı ve kısa özgeçmiş ile 10 nüsha kitaplarını, 19 Haziran Cumartesi günü akşamına kadar Attilâ İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı’nın Sıraselviler Caddesi, Billurcu sokak No 26 kat 2 Taksim, Beyoğlu- 34433 İstanbul adresine teslim etmeleri gerekiyor.

Ödül kazanan eserler ise 2021 Kasım ayı içinde açıklanacak.