Arşivdeki erotizm savaşı

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı’nın hazırladığı “Türkiye’de Sinema Sansürünün Tarihi” adlı yayında, Türk sinemasının önemli bir dönemine erotik, cinsel, müstehcen içerikli filmlerin damgasını vurduğu yıllara ait çarpıcı kayıtlar ortaya çıktı. Telif Hakları Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlileri Doç.Dr. Ali Karadoğan ve Prof.Dr. Ruken Öztürk’ün imzasını taşıyan 3 ciltlik eserde, 1932 ile 1988 yılları arasındaki Film Denetleme Kurulları’nın aldığı sansür kararları açıklandı. İncelenen 1182 yerli senaryo, 513 yerli, 758 yabancı filmde umumi terbiye ve ahlak, argo kullanımı, çıplaklık, cinsellik, müstehcenlik, eğitim, eşcinsellik, porno gibi konular hakkında çok sayıda sansür kararlarının verildiği görüldü. Özellikle 1970’lerin sonu 1980’lerin başı itibarıyla pornografik imgelerin daha çok dolaşıma girmesi nedeniyle bu yönde kararların öne çıktığı belirtildi. Kararlardan bazıları şöyle:

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Tavşan Kızlar (1976): Genelkurmay Başkanlığı, “Filmin tavşan kız yaşantısını özendirici olmaktan ziyade olumsuz sonuçlarını aksettiren yönü olduğundan şartsız olarak kabul” kararı verdi.

Badem Şekeri (1977): Milli Eğitim Bakanlığı, “Ali Poyrazoğlu’nun Arzu Okay ve Mine Mutlu ile öpüşmelerini gösteren sahnelerin çıkarılması şartıyla kabul” kararı verdi.

Gördüğün Yerde Vur (1977): “Divanda çıplak yatan Perihan Ateş’in vücuduna, kadın kılığına girerek masaj yapan Kamil’in (Aydemir Akbaş) olduğu sahnenin filmde bulunmadığı” tespit edildi.

Üç Sevdalı Kız (1981): Zerrin Egeliler, Bülent Kayabaş ve Hadi Çaman’ın oynadığı film sakıncalı bulundu.

Lokum Gibi Kızlar (1965): Kararda “Fatma Girik’in gecelikle göğüslerinin göründüğü pasajın” çıkarılması istendi.

SANSÜRE TAKILAN FİLMLERDEN BAZILARI

Fatoşun Fendi Tayfuru Yendi (1964), Fıstıklar (1976), Hırsız Milyoner (1977), Rejisörün Yatak Odası (1977), Kazanova 76 (1977), Parola Kartal (1977), Nazmiye’nin Koltukları (1977), Seks Fırtınası (1977), Bu Baba Başka Baba (1977), Seks Fırtınası (1977), Bu Osman Başka Osman (1978), Erkeğim (1978), Sen Aşk Nedir Bilir Misin (1978), Leyla, Necla, Mücella (1980), Yedi Yürekli Şaban (1980), Hırçın Kız (1980), İntikamcı(1980), Sımsıcak (1980), Şeker Kızlar Tatilde (1982), Leyla (1982), Zifaf (1984), Aaahh Belinda (1986)