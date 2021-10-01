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KÃ¢mil Erdemâ€™in yeni Ã¶ykÃ¼ kitabÄ± â€˜Yok Yolcuâ€™ iÃ§in bir anahtar kelime seÃ§seydim tereddÃ¼tsÃ¼z â€˜aradaâ€™ derdim. Her tÃ¼r duygu ve dÃ¼ÅŸÃ¼nsel Ã§aÄŸrÄ±ÅŸÄ±m yanÄ±nda estetik oluÅŸun tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da imleyen bir aradalÄ±k bu. Arada yazÄ±lmÄ±ÅŸ, aradan bakan, arada bÄ±rakan, hatta aradanlÄ±ÄŸÄ±n seviyesini yakalamÄ±ÅŸ bir Ã¶ykÃ¼cÃ¼lÃ¼k. Ä°leri ile geri arasÄ±nda salÄ±nan ve ne yÃ¶ne gideceÄŸine ancak okurun karar verebileceÄŸi Ã¶ykÃ¼ler. EndiÅŸesiz, sakin, dertli ama yÃ¼ksek sesle konuÅŸmayan. Arada Ã¶ylesine sÃ¶ylenivermiÅŸ sÃ¶z gibi, lakin mutlaka deÄŸeri o sÃ¶ze muhatap kulaklarÄ±n duyarlÄ±ÄŸÄ±na ayarlÄ±.

Hayata baÄŸlanmak kadar hayattan Ã§Ä±kmak, hayatÄ± kurcalamak kadar onu kavramaya ayarlanmak ayrÄ±ca belirgin vasfÄ± bu Ã¶ykÃ¼lerin. Yer yer mekÃ¢nÄ± (ahÅŸap kapÄ±lÄ± ev, mermer masa vb.) ve nesneleri kiÅŸileÅŸtirmekten de geri durmayan bir yazma yÃ¶ntemi. GÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ±na odaklanÄ±rken o ayrÄ±ntÄ±larÄ±, ona bakan gÃ¶zÃ¼n iÃ§ dÃ¼nyasÄ± ile de Ã¶rmeye her an aÃ§Ä±k. Patatesin bir sebze olmaktan Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± ve hafÄ±za ile acÄ± arasÄ±nda bir canlÄ± varlÄ±ÄŸa dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi de bundan. Birinin adÄ±na sÃ¶z almak birine sÃ¶z geÃ§irmek iÃ§in deÄŸil sÃ¶zÃ¼n deÄŸerini keÅŸfe ayarlÄ± bir duyarlÄ±k. Yer yer de iÃ§ edebiyat atÄ±flarÄ±yla dÃ¼nyasÄ±nÄ± geniÅŸleten bu Ã¶ykÃ¼ler, ÅŸiir ve diÄŸer edebi tÃ¼rlere gÃ¶nÃ¼l selamlarÄ±yla dolu (Ä°lhan Berk, RÄ±fat Ilgaz, A. Hamdi TanpÄ±nar vs.).

Ã–ykÃ¼yÃ¼ yÃ¼klenen dil ile kahraman arasÄ±ndaki dengeli koÅŸutluklar, eyleme baÄŸlÄ± cÃ¼mle akÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±/durgunluklarÄ± da cabasÄ±. â€˜Nereye gittiÄŸi bilinmeyen dÃ¼z yÃ¼zlÃ¼, endiÅŸesiz, alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸlÃ¼ kadÄ±nlar ve erkeklerin gÃ¶lgelerine, nefeslerine, seslerine dokunmakâ€™ istersiniz siz de bir sebeple. AradalÄ±klar psikolojik olduÄŸu kadar Ã¶zel hayat iÃ§in de geÃ§erli. Yok gibi sevgililer. Orada olunmamÄ±ÅŸ gibi fakat tam da olaylarÄ±n ortasÄ±nda kalakalmÄ±ÅŸlÄ±klar. ÅžaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± benzetmelerle bezenmiÅŸ iÃ§ istekler. â€˜Ata yadigarÄ± kadim bir ormanda, asÄ±rlÄ±k bir meÅŸe aÄŸacÄ±na yaslanmayÄ± hayal ederek polislerin yanÄ±ndan geÃ§ip gitmeler.â€™ Arada sosyal statÃ¼ler, yaÅŸ ve cinsiyet Ã¶beklenmeleri.

NiÃ§in bÃ¶yle diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rsÃ¼nÃ¼z iÃ§ten iÃ§e. Bir aÄŸÄ±r metal kokusu gibi dipten duyulan hayatÄ±n kokusuna karÅŸÄ± bu â€˜aradanâ€™ nazar neden? â€˜Yok Yolcuâ€™, ÅŸehri yazma biÃ§imiyle (Ä°stanbul) alttan akan bir kent kitabÄ± iken Ã¼stelik, â€˜Ä°taatkÃ¢r kalabalÄ±ÄŸÄ±n iÃ§indeâ€™ bir gÃ¶rmÃ¼ÅŸ geÃ§irmiÅŸ sakinlik neden? Hatta yekpare bir biÃ§imle deÄŸil de ÅŸehre yakÄ±ÅŸÄ±r Ã§eÅŸitlilikle Ã¶ykÃ¼ kurmak sebepsiz deÄŸil. DahasÄ±. â€˜Kimse kimsenin yÃ¼zÃ¼ne bakmazken herkesin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ taramakâ€™ kimin adÄ±na? Galiba o da hayatta kalma payÄ±. Ã–ykÃ¼, hayatta kalma payÄ± deÄŸil de nedir ki insan iÃ§in zaten. HayatÄ±n ÅŸu Ã§oklu aradanlÄ±ÄŸÄ±nda â€˜Yok Yolcuâ€™, bir Ã§oklu duyuÅŸlar Ã¶beÄŸi.



YOK YOLCUÂ

KÃ¢mil Erdem

Sel YayÄ±nlarÄ±, 2021

110 sayfa, 24 TL.