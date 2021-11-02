Ankara Film Festivali Başlıyor

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Festivalde ulusal uzun, belgesel ve kısa film dallarında yarışmalarla toplamda 16 ülkeden 63 film gösterilecek. 4 Kasım akşamı CerModern’de gerçekleşecek açılış töreninde festivalin Onur Ödülleri sahiplerine takdim edilecek. Bu yıl festivalin Aziz Nesin Emek Ödülü oyuncu Perihan Savaş’a, Sanat Çınarı Ödülü yazar, akademisyen ve edebiyat eleştirmeni Erendiz Atasü’ye ve Kitle İletişim Ödülü mizah yazarı, senarist, yönetmen Gani Müjde’ye verilecek.



YARIŞMA FİLMLERİ



Ulusal Uzun Film Yarışması’nda bu yıl Emre Kayiş yönetmenliğindeki ‘Anadolu Leoparı’, Fikret Reyhan imzalı ‘Çatlak’, Erdem Tepegöz’ün yönettiği ‘Gölgeler İçinde’, Selman Nacar’ın yönettiği ‘İki Şafak Arasında’, Erkan Tahhuşoğlu imzalı ‘Koridor’, Muhammet Çakıral’ın yönettiği ‘Lacivert Gece’, Ferit Karahan’ın yönettiği ‘Okul Tıraşı’, Aydın Orak’ın yönettiği ‘Sabırsızlık Zamanı’, Çağıl Bocut’un yönettiği ‘Sardunya’ ve Tufan Taştan’ın yönettiği ‘Sen Ben Lenin’ adlı filmler yarışacak ve Ankara’da ilk kez festivalde izleyiciyle buluşacak.

50 bin TL değerindeki En İyi Film Ödülü ve ilk filmlere verilen 20 bin TL değerindeki Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü’nün de yer aldığı 12 kategorideki ödüllere; akademisyen ve medya sanatçısı Andreas Treske, sanat yönetmeni Meral Efe Yurtseven, oyuncu Selen Uçer, yönetmen Seren Yüce ile yazar ve yönetmen Vecdi Sayar’dan oluşan ana jüri karar verecek. SİYAD En İyi Film Ödülü’nü ise sinema yazarları Alican Sekmeç, Ali Ulvi Uyanık ve Coşkun Çokyiğit’ten oluşan SİYAD jürisi belirleyecek.