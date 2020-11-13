Anadolu’ya değer kattılar

Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından, Anadolu'nun ortak kimliğine katkıda bulunan üretimlere dikkati çekmek amacıyla bu yıl ilki düzenlenen ‘Anadolu Ödülleri’nin sahipleri düzenlenen törenle açıklandı.

Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle çevrim içi gerçekleştirilen ödül töreni, Baksı Kültür Sanat Vakfı'nın YouTube kanalından canlı yayınlandı.

Törenin açılışında konuşan Baksı Kültür Sanat Vakfı ve Müzesi kurucusu sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Anadolu Ödülleri'nin kolektif katkıların bir projesi olduğunu söyledi.

133 PROJE YARIŞTI

Yarışmaya Türkiye’nin 7 bölgesinden, 35 farklı ilden, toplam 133 proje başvurdu. Doğan Hızlan'ın başkanlığında Prof. Dr. Ali Akay, Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu, Prof. Dr. Nurhan Atasoy, Nezih Başgelen, Levent Çalıkoğlu, Arhan Kayar, Doç. Dr. Ayşe H. Köksal, Bülent Ortaçgil, Prof. Dr. Süha Özkan, Faruk Pekin, Dr. Nusret Polat, Prof. Dr. Metin Sözen, Murat Tabanlıoğlu, Görgün Taner, Saffet Emre Tonguç, Prof ve Dr. Fikret K. Yegül'den oluşan seçici kurul, bu yıl etkinliğe başvuran projeleri değerlendirdi. Yarışmanın ödül heykelini ise sanatçı Osman Dinç tasarladı.

‘Arkeoloji’ kategorisinde Sivas Kayalıpınar Kazısı, ‘Müzecilik’ kategorisinde Eskişehir’deki Odun Pazarı Modern Müze’si, ‘Gösteri Sanatları’ kategorisinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği, ‘Restorasyon’ kategorisinde The Museum Hotel Antakya ve ‘Süreli Etkinlikler’ kategorisinde Çanakkale Bienali ödüle layık görüldü.

The Museum Hotel Antakya

Baksı Kültür Sanat Vakfı'nın ‘Alana Katkı’ ödülleri kapsamında ise arkeoloji dalında katkı ödülü Ege ve Pamukkale Üniversiteleri tarafından yürütülen Siirt Başur Höyük Kazısı'na, ‘Restorasyon’ dalında alana katkı ödülüne de ‘Kültür Yolu Projesi’ ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi layık görüldü.