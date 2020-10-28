AA
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Ampuller değişiyor
Tarihi Laleli Camii’nde avize üzerindeki tasarruflu ampullerin görüntüsünün sosyal medyada tartışmalara yol açmasının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü harekete geçti.
Camideki avizeyle ilgili çalışma başlattıklarını belirten Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Burhan Ersoy, “Laleli Camiindeki avizelerin görüntüsü için de hemen çalışma başlattık. Lambaların düzenli durması için şablon olması gerekiyor. Arkadaşlarımız şablon ve aydınlatma ölçümü yapıyor” ifadelerini kullandı.
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