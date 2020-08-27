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Haber Giriş: 27.08.2020 - 13:28 | Son Güncelleme:

Altın Portakal Sinema Okulu başvuruları başladı

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Altın Portakal Sinema Okulu başvuruları başladı
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Bu sene 3-10 Ekim tarihleri arasında 57’nci kez gerçekleşecek Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenen Altın Portakal Sinema Okulu için başvurular açıldı. Geçen yıl ilk kez düzenlenen ve 150 sinema öğrencisini ağırlayan Altın Portakal Sinema Okulu etkinlikleri bu sene çevrimiçi yapılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde sinemaseverlerle buluşacak Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin gençlik projesi Altın Portakal Sinema Okulu, geleceğin sinemacılarına hayallerine ulaşmalarında destek olmayı ve ilham vermeyi amaçlıyor. Altın Portakal Sinema Okulu’na bu yıl Türkiye’deki üniversitelerde Radyo, Televizyon, Sinema, Medya, İletişim ve Görsel Sanatlar eğitimi alan 200 öğrenci seçilecek. Başvurular sonucunda seçilen öğrencilere özel olarak her sabah canlı dersler yapılacak. Bu derslerde sinema sektörünün önde gelen isimleri öğrencilerle
tecrübelerini paylaşacak. Altın Portakal Sinema Okulu için son başvuru tarihi 11 Eylül Cuma. Sinema öğrencileri başvuru formuna festivalin web sitesi üzerinden ulaşabilir.

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