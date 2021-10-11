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Akra’ya ‘Say’lı, dünya prömiyerli kapanış

#Antalya Akra Caz Festivali#Fazıl Say#Konser
Akra’ya ‘Say’lı, dünya prömiyerli kapanış

4. Antalya Akra Caz Festivali, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın iki konseriyle sona erdi.

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Sanatçının, Türk edebiyatının Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Sabahattin Ali, Kaygusuz Abdal, Aziz Nesin, Metin Altıok ve Ömer Hayyam gibi unutulmaz şair ve yazarlarının şiirlerini bestelediği şarkı albümlerinin dördüncüsü olan yeni albümü ‘Şu Dünyanın Sırrı’, Antalya’da ilk kez seslendirildi. Akra Hotels‘in açık hava sahnesinde gerçekleşen ve Antalyalı sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve dakikalarca ayakta alkışladığı konserlerde, Fazıl Say şarkılarını güçlü sesiyle solist Serenad Bağcan seslendirirken, vurmasazlarda Aykut Köselerli, viyolonselde ise Jamal Aliyev sahne aldı.

Gecenin açılışında Fazıl Say, “10 yıl önce ‘İlk Şarkılar’ın prömiyerini Antalya’da yapmıştık. Bu gece 10 yıl öncesine selam olsun diye ‘İlk Şarkılar’dan da eserler seslendireceğiz. Ayrıca bu gece ‘Yeni Hayat Sonatı’nın Antalya’da ilk seslendirilişini ve benim için pandemi dönemi albümü olan ‘Şu Dünyanın Sırrı’ albümümüzün dünya prömiyerini yapacağız” dedi. İzleyicilerin büyük beğeniyle alkışladığı ‘Göğe Bakma Durağı’ eserinden sonra “Alkışlarınız için teşekkürler. Bu akşam birlikte çaldığım Serenad Bağcan, Aykut Köselerli ve Jamal Aliyev gibi ruhunu müziğe adayan sanatçılarla birlikte müzik yapmak büyük zevk” diyerek duygularını dile getiren Fazıl Say, sözlerine şöyle devam etti: “Akra Caz Festivali’nin artık 4. yılı. Bu festival artık hepimizin, Türkiye’nin gururu olan bir güzellik. Böyle zor günlerde bu kadar aydın insanı, sanat severi bir araya getiren bu festivali var edenlere ve var edecek olanlara şükranlarımızı sunuyoruz.”

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#Antalya Akra Caz Festivali#Fazıl Say#Konser