Ajandadan vazgeçmem

Yeni yılın ilk gününde her gün aynı şeyi yaparım inancıyla gazeteye giderim, odama girip çalışırım, sonra kütüphaneme uğrarım, daha sonra arkadaşlarımla 5 çayında buluşurum.

Bu yıl bunları yapamayacağım. Ancak yazma alışkanlığımdan vazgeçmeyeceğim.

Mutlaka üç tane ajandaya programımı yazarım. Biri evdeki çalışma masamda, diğeri gazetedeki masamda, diğeri de çantamda durur. İşleri üçüne de yazarım.

Ajandalar sadece ajanda değildir, meraklısı için bir defterdir.

Hiç kuşkusuz ajandalarım var ama ne yazık ki artık yıllıklar yok. Acaba yıllıklar yokken insanlar bir yılın edebi, sanatsal gündemini nereden öğreniyorlar? Ne de olsa insan belleği unutmaya meyillidir. Not tutma âdetimizin olduğunu da pek sanmıyorum.

Alışılmış yıllık, Varlık Yıllığı idi, edebiyattan resme kadar bütün türlerin tutanağıydı. Ben yıllığa bir yılın deneme, eleştiri kitaplarını yazardım. Yaşar Nabi Nayır’a yazımı götürdüğümde yukarıya, muhasebeye telefon eder, telifimi getirtirdi.

Ayrıca Sami N. Özerdim’in yılın bibliyografyası, unuttuğumuz ödülleri, kitapları hatırlamamızı sağlardı.

Aziz Nesin Yıllıkları daha farklıydı. Yazarların yuvarlak yaş dönümlerinde onlarla özel röportajlar bu yıllıkta yayımlanırdı.



Şimdi de değişik ajandalar görüyorum, kırtasiyelerde. Şimdiye kadar iki ajanda geldi. Biri Nâzım Hikmet Vakfı’nın, diğeri de Metis’in, ikisinde de alıntılar var. İkisi de şık ama benim için sayfa büyüklüğü yetersiz.

İnternet, yıllıkların derinlemesine görevini üstlenmiyor. Yüzeysel bilgilerle yetiniyor, başlangıç için yeterli ama ayrıntı yok.

Almanakların bir başka işlevi de vardı.

Diyelim ki Nobel Ödülü’nü kazananları merak ediyorsunuz ya da spora meraklısınız... Nobel Ödülü’nü alanları da olimpiyatlar hakkında bilgiyi de burada bulurdunuz.

Bir zamanlar Hürriyet de almanak yapardı. Gazetenin siyasetten sanata kadar yaklaşımını, önem verdiği meseleleri, öne çıkan kişileri öğrenirdiniz. Masanızda bulunur, size kolaylık sağlardı. Bir başka yararı da edebiyat ödüllerini bu yıllıklardan ya da almanaklardan kolayca öğrenebilmeniz.

Ayrıca yazılı kaynağa bakmadıkça internetten alacağınız bilgilerle yetinirseniz, hele ki araştırmacıysanız, yanılabilirsiniz. Ben ajanda alanlar için yazdım bu yazıyı. Yıllıkların özlemini, eksikliğini hissettiğimi belirtmek için...