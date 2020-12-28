Aileler ekran değil kitap başında toplansın...

Mehmet Ali Akarca, Ahmet Ümit, Tülay Güngen (soldan sağa).

‘Eğitim Ortağı’ AÇEV’in ardından ‘Kitap Ortağı’ olarak Yapı Kredi Yayınları ile işbirliği yapan KoçSistem, pandemi dönemiyle birlikte ev içerisinde artış gösteren teknoloji kullanımının aile üyelerinin birbirleriyle kaliteli zaman geçirerek dengelenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. KoçSistem’in Yapı Kredi Yayınları ile yaptığı iş birliği kapsamında AÇEV Anne ve Baba Destek Programları’nda ebeveynlere kitap okuma alışkanlığı kazandırılmasına ve kitap seçimine yönelik eğitimler verilecek. Ayrıca Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan ‘Her Güne Bir Oyun’ ve ‘Her Güne Bir Masal’ adlı kitaplar özel olarak basılarak eğitime katılan ebeveynlerle paylaşılacak.

KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca projeyi şu sözlerle anlatıyor: “Aile Saati ile başta çocuklarımız olmak üzere tüm aile bireylerini, bilinçli teknoloji kullanımına ve aile içi iletişimi artırmaya davet ediyoruz. Türkiye’nin lider teknoloji kurumu olarak biliyoruz ki geleceğin dijital yaşam tarzını üretken ve nitelikli insan gücü ile kuracağız. Teknoloji ile fiziksel hayat arasındaki dengeyi iyi kurmalı teknolojiden korkmamalı, aksine teknolojiye hâkim olmalıyız. Özellikle, dijital uyaranlara çok fazla maruz kaldığımız pandemi günlerinde, ekranları belli bir süre de olsa kapatmalı, ailece vakit geçirmeli, tüm aile bireylerini tıpkı kitap okumak gibi nitelikli aktiviteler yapmaya özendirmeliyiz. Türkiye’nin alanında en köklü iki kurumu KoçSistem ve Yapı Kredi Yayınları olarak bu konuda kurumsal vatandaşlık bilinciyle hareket etmeyi önceliğimize alıyor ve ailelerde güçlü bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Teknolojinin bilinçli kullanımı hayatlarımızı kolaylaştırsa da teknoloji ve gerçek hayat arasındaki dengenin bozulması aile üyeleri arasındaki iletişimi geri dönülmez şekilde koparabiliyor; çocukların zihinsel, sosyal ve psikolojik gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Aile Saati projemizin etki alanını genişletmek için eğitim ortağımız AÇEV ile ebeveyn eğitimlerine devam ediyor; yeni ortağımız Yapı Kredi Yayınları ile daha fazla sayıda çocuğun ve ailenin kitaba erişimini sağlamayı, dijital ekranlardan uzaklaştığımız zamanlarda kitap okuyarak, oyun oynayarak ve hayal kurarak büyüyen çocukların yetişmesi için toplumsal fayda sağlamayı amaçlıyoruz.”

TÜLAY GÜNGEN: GENÇLERİN EDEBİYATLA TANIŞMASI UMUDU ÇOĞALTIYOR

Yapı Kredi Yayınları Genel Müdürü Tülay Güngen ise günümüz gerçeği olan teknoloji ve dijitalleşme ile gerçek hayat arasındaki dengenin kurulabilmesi için başta aile olmak üzere bireyler arası yüz yüze iletişimin gücüne değinerek bilinçli teknoloji kullanımına teşvik eden Aile Saati projesinin kitap ortağı olmaya dair düşüncelerini şu şekilde paylaşıyor: “Günümüz gerçeği olan akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlarla gelişen sanal dünyada geçirdiğimiz zamanla gerçek hayat arasında bir denge kurulabilmesi için başta aile olmak üzere bireyler arasında kurulan yüz yüze iletişim çok değerli. Özellikle pandeminin getirdiği bu sıkıntılı günlerde ev halkını birlikte kaliteli zaman geçirmeye teşvik eden ‘Aile Saati’nin çok önemli olduğunu düşünüyorum. KoçSistem ile yaptığımız işbirliği kapsamında AÇEV Anne ve Baba Destek Programları’nda ebeveynlere kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı kazandırılması için çalışacağız. ‘Her Güne Bir Masal’ ve ‘Her Güne Bir Oyun’ adındaki uzun yıllardır çok beğenilerek okunan kitaplarımız eğitime katılan ebeveynlerle paylaşılarak, ’ekransız’ ev eğlenceleri desteklenecek. Aile Saati logosuyla tekrar basılan bu iki kitapta yer alan oyunlar ve masallarla anne-baba ve çocuk arasındaki bağın güçleneceğine inanıyorum. Türkiye’de her geçen gün daha fazla edebi yapıtın okunması, özellikle çocuklar ve gençlerin edebiyatla tanışması, pandemi gibi zorlu bir dönemde umuda ve insanlığa dair güzel sözlerin çoğalması anlamına geliyor.”

AHMET ÜMİT: MASALLARIN ÖZGÜRLÜĞÜ VAR

Projenin duyurulduğu basın toplantısına katılan Ahmet Ümit ise yazarlık serüveninin annesinden duyduğu masallarla başladığını anlatıyor: “Gaziantep’te annemin masallarıyla büyüdüm. Annem iyi bir masal anlatıcısıydı. Yalnızca bize anlatmaz; çevremizden komşularımızın çocukları da bize masal dinlemeye gelirdi. Bu masallarda biz de dinleyiciler de rol alırdı, karar vericiydi. Annemden dinlediğim masallar yazarlık kariyerime çok önemli bir katkı sağladı. ‘Masal Masal İçinde’ isimli kitabım da aslında annemden dinlediğim masallardan oluşuyor. Masalların özgürlüğü var. Çocuklarımızın zor bir dünyada iyi ve güçlü kalabilmeleri için ruhlarının doğru biçimde masallarla beslenmesi gerekiyor. ‘Aile Saati’ bu ihtiyaca cevap veren bir proje olarak öne çıkıyor.”

BİR SAATLİK MOLA!

Aile Saati projesi ile ‘#haydikapatalım’ hareketini başlatan KoçSistem, ebeveynlere her gün 19.00-20.00 saatleri arasında bir saatlik Aile Saati molası vermeye davet ediyor. Bu sürede ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte tüm ekranları kapatarak ‘ekransız’, ev içi veya dışı çeşitli etkinliklerle birlikte zaman geçirmeleri çağrısı yapıyor.

Bugüne dek proje kapsamında İstanbul ve İzmir’in çeşitli semtlerinde açılan 94 kurs ile 2 binden fazla ebeveyn ve onların 3-13 yaşları arasındaki çocuklarına ulaşıldı. AÇEV Anne ve Baba Destek Programları kapsamında teknoloji modülünün entegrasyonuyla uygulanan eğitimlerde ebeveynler çocuklarının teknolojiyle daha sağlıklı bir ilişki kurabilmeleri için desteklendiler.