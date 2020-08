AçıkhavADA Sinema akşamları

Adalar Belediyesi’nin pandemi günlerinde fiziki mesafeyi koruyarak düzenlediği açık hava sineması etkinlikleri devam ediyor. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve Kaan Müjdeci’nin organizasyonuyla hayata geçirilen AçıkhavADA Sinema, ‘Züğürt Ağa’dan ‘Sev Kardeşim’e, ‘Dövüş Kulübü’nden ‘Kuşlar’a iz bırakan filmleri izleyiciyle buluşturuyor. 2020 yazı boyunca her perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri düzenlenen film gösterimleri saat 21.00’de başlıyor.

AçıkhavADA Sinema 6, 7, 8 Ağustos tarihlerinde Büyükada Tarihi Arabacılar Meydanı’nda sırasıyla ‘Züğürt Ağa’, ‘Kuşlar/The Birds’ ve ‘Sarayın Gözdesi/The Favourite’ filmlerini sinemaseverlerle buluşturacak. İFF işbirliğiyle gerçekleşecek Alfred Hitchcock’un ‘Kuşlar/The Birds’ filminin gösteriminin konuğu İKSV Festival Danışmanı Engin Ertan ‘Alfred Hitchcock Yılı’ özelinde bir sunum yapacak. Her pazar farklı bir adaya gidecek olan AçıkhavADA Sinema, ilk olarak 9 Ağustos Pazar günü ‘Acı ve Zafer/Pain and Glory’ filmiyle Sedef Adası’na konuk olacak.

‘Bilet 10 Lira, çekirdek bedava’ sloganıyla yola çıkan AçıkhavADA Sinema, Perşembe Halk Günü’ne özel, ücretsiz giriş imkânı sunuyor. AçıkhavADA Sinema, yaz boyu 7’den 70’e herkesi adalara davet ediyor.