Açık havada CAZ başkadır

Selen Gülün Quintet feat. Sibel Köse & Ece Göksu

Yaptığı müziği dünyanın her yerine taşıyan piyanist Selen Gülün öncülüğündeki beşlinin her biri kendi alanının en önemli isimlerinden. Grupta Barış Doğukan Yazıcı, Serhan Erkol, Kağan Yıldız ve Ferit Odman yer alıyor. Bu geceye özel caz vokalleri Sibel Köse ve Ece Göksu da sahnede yerini alacak. Türkiye cazının geçmiş ile bugünü arasındaki bağa şahit olacaksınız.

2 Eylül 21.30, Sultan Park/Swissotel The Bosphorus



Can Güngör

Kent ozanlarından Can Güngör, sakin ve huzurlu şarkılarını bu özel gecede seslendirecek. Güngör, bu yıl yeni albümü ‘Sular Dar’ı yayımladı. Sanatçının çok yönlü müziğini özellikle canlı olarak dinlemenizi öneririz.

3 Eylül 21.30, Swissotel The Bosphorus



BaBa Zula-Make Mama Proud

Festivalin ‘Vitrin Geceleri’ konsepti Türk müzik sahnesinin en özgün isimlerini konuk ediyor. BaBa Zula, etnik müziğiyle bir an bile yerinde duramayacağınız bir akşam yaşatacak size. Keza, festival yönetiminin konser öncesi uyarıları da var: “Festival katılımcılarının dikkatine... Grup uzun zamandır konser vermedi, enerjisi ve heyecanı çok yüksek olacak.” Hemen öncesi garage, blues ve desert rock temalı Make Mama Proud, gecenin ateşini yakacak.

7 Eylül 20.00, Feriye

Ayyuka-Pitohui-Yasak Helva

Bu kadroyu bir arada bulmak çok zor. Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Ayyuka’nın müzisyenleri uzun zaman sonra İstanbul’da ilk kez bir arada. Doğaçlama ile harmanladıkları müzikleriyle her konser birbirinden farklı. Ayyuka öncesi, Feriye’nin denize nazır sahnesinde yüksek sesli bir müzik sizi bekliyor: Yasak Helva ve Pitohui...

8 Eylül 18.30, Feriye

Islandman-Tuğçe Şenoğul-Guguou

Elektronik yüklü, saykodelik bir gece sizi bekliyor. 2017’de Güneş Terkol’un Sao Paulo Bienali’ne davet edilmesiyle müzik hayatına başlayan Guguou, popüler sesleri elektronik tonlarla birleştirerek geceyi açıyor. Hemen ardından buğulu sesi ve melankolik şarkılarıyla Tuğçe Şenoğul, sahnede yerini alacak. Montreal Caz Festivali dahil uluslararası arenada müzikleriyle farkını her daim ortaya koyan Islandman geceyi kapatacak. Islandman’in elektronik seslerindeki incelik ise sizi kendine hayran bırakacak.

9 Eylül 18.30, Feriye

Kardeş Türküler ve konuklar Tuluğ Tırpan&Elina Duni-Andalusia Trio

Caz festivali uzun zaman sonra tekrardan müzikseverleri bir araya getiren Kuruçeşme sahnesinde de yerini aldı. Bu toprakların sesinin ilham verdiği çokkültürlü bir müzik sunan Kardeş Türküler sahne alacak. Gruba, ünlü piyanist Tuluğ Tırpan ve Arnavut besteci ve şarkıcı Elina Duni eşlik edecek. Caz müziğini yerel motiflerle birleştirecekler. Geceyi Andalusia Trio’nun oryantal ezgileri başlatacak.

10 Eylül 20.00, İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi Kuruçeşme

Bilal Karaman’s Manouche A La Turca feat. Muhammed Yıldırır & Ramazan Sesler-Büşra Kayıkçı

Fransız Gypsy soslu bir gece sizinle olacak. Gitar virtuozu Bilal Karaman’ın öncülüğünde kurulan MANOUCHE A LA TURCA topluluğuna en hızlı kemancı Muhammed Yıldırır, klarnet üstadı Ramazan Sesler, Özgün Bora ve Baran Say eşlik edecek. Ritmlerin ateşiyle bir an bile yerinizde duramayacaksınız. Gecenin açılışını ise Genç Caz finalistlerinden neoklasik piyanist Büşra Kayıkçı yapacak. Sakin bir başlayıp heyecanlı şarkılarla son bulacak bir konser günü olacak.

11 Eylül 20.00, İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi Kuruçeşme

Jülide Özçelik-Bilge Günaydın Quintet ‘Daydream’

Sesi ile sizi başka dünyalara götüren Jülide Özçelik, Esma Sultan Yalısı’nın büyülü atmosferinde şarkılarını seslendirecek. Gecede türküleri kendi ne özgü yorumlayacak Özçelik’e Cem Tuncer, Ediz Hafızoğlu, Efecan Tuncer, Ercüment Orkut eşlik edecek. Gecenin bir diğer konuğuysa piyanist Bilge Günaydın.

14 Eylül 20.00, The Marmara Esma Sultan Yalısı

PARKLARDA CAZ

5 Eylül günü Şişli Habitat Parkı’nda Saynur Eren Quartet, An Quartet, Güneş Özgeç, Kam sahne alacak. 6 Eylül’de Beşiktaş Sanatçılar Parkı’nda Duble Salih, Deli Bakkal, Seda Erciyes&JmH şarkılarını söyleyecek. 13 Eylül günü Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde Udgang Trio, Afroloji, Su İdil, Barbaros Erköse sahnede olacak. Parklarda Caz konserleri saat 17.30’da başlayacak.

NOT: İstanbul Caz Festivali’nin tüm programına caz.iksv.org adresinden ulaşılabilirsiniz. Ayrıca festival, bu yıl online platformlarda da dünyanın her yerinden seyircisiyle buluşacak.